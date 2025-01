TOTOFORMAZIONE, DUE DUBBI: CATALDI PIÙ DI MANDRAGORA. TESTA A TESTA BELTRAN-GUD

FirenzeViola.it

Alle 18:00 la Fiorentina scenderà sul terreno di gioco del Franchi per affrontare il Napoli, in quella che è la 19esima e ultima gara del girone di andata (che per i gigliati dovrà essere completato dal recupero contro l'Inter) e va constatato che c'è abbastanza uniformità nelle probabili formazioni viola che si possono leggere questa mattina sui vari quotidiani nazionali e locali. Il grande dubbio di giornata riguarda il trequartista che agirà alle spalle di Kean: chi tra Lucas Beltran e Albert Gudmundsson? Anche a Torino contro la Juventus l'islandese è apparso molto indietro di condizione e per questo, contro un Napoli che fa della fisicità del centrocampo il suo principale cavallo di battaglia, Palladino potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina e sprigionare le sue qualità soltanto a partita in corsa. Per il resto, quotidiani concordi nel confermare pressoché lo stesso 11 visto all'Allianz Stadium, con Gosens che si dovrebbe riprendere il proprio posto da titolare nel ruolo di terzino sinistro, davanti a De Gea e affiancato da Dodo, Comuzzo e Ranieri. Qualche dubbio anche sul centrocampo, con Adli e Cataldi che sono in vantaggio sulla concorrenza, anche se Mandragora scalpita per una maglia da titolare e qualcuno lo dà in campo dal primo minuto al posto dell'ex Lazio. Davanti, come detto, sarà ballottaggio fino all'ultimo tra Beltran e Gudmundsson per andare a completare un reparto che vedrà anche le presenze di Colpani, Sottil e Kean. Queste le probabili formazioni:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

La Repubblica (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.