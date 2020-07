TOTOFORMAZIONE, D'ACCORDO TUTTI: OK CECCHE, C’È CUTRONE

Riguardo alla probabile formazione con cui stasera la Fiorentina scenderà in campo, i quotidiani in edicola concordano pienamente. Il modulo sarà il solito 3-5-2, che vedrà in porta Terracciano, mentre schierati nella difesa a tre Milenkovic, Pezzella e Ceccherini.

In cabina di regia opererà Badelj, affiancato dalle mezzali Castrovilli e Duncan. Sulle fasce ci saranno Chiesa e Dalbert. In attacco, infine, confermatissimo Ribery in coppia con Cutrone che ultimamente sta attraversando un eccellente stato di forma.

Di seguito la formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

