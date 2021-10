TOTO-FORMAZIONE: SCELTE CHIARE DI ITALIANO, DENTRO TORREIRA E VENUTI

A poche ore dal fischio d'inizio del Franchi (calcio d'inizio ore 15), sembrano pochi i dubbi di formazione per Vincenzo Italiano; questo almeno si evince guardando le probabili formazioni che i quotidiani hanno pubblicato stamani. Tutti d'accordo, o quasi, su come scenderà in campo la Fiorentina:in porta ancora Terracciano, visto che Dragowski ha iniziato in settimana il lavoro di riabilitazione; dopo la prova opaca di Ordiozola a Venezia, sulla destra torna Venuti, assente dalla lista dei titolari dalla vittoria sul campo dell'Atalanta.

Al centro della difesa a far coppia con Milenkovic ci sarà Martinez Quarta e non Igor (sceso in campo lunedì sera al Penzo), mentre a sinistra confermato capitan Biraghi. A centrocampo in cabina di regia Torreira, visto l'infortunio di Pulgar e la prestazione poco convincente di Amrabat col Venezia; ai suoi lati Bonaventura da una parte e con tutta probabilità Duncan dall'altra (anche se Tuttosport, nell'unica differenza tra le probabili formazioni riscontrata questa mattina, schiera Maleh al posto del ghanese). Davanti sulle fasce scelte obbligate data la squalifica di Sottil e gli acciacchi di Saponara: Nico Gonzalez partirà a sinistra con Callejon a destra, l'unica punta sarà come sempre Dusan Vlahovic, atteso ad una prova di maturità dopo le ultime prestazioni scialbe e la polemica legata al rinnovo. Ecco gli undici viola preventivati dai quotidiani:

La Gazzetta dello Sport: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Il Corriere dello Sport: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Tuttosport: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Il Corriere Fiorentino: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

La Nazione: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.