FirenzeViola Contro l'Empoli a segno Adli, a Siviglia di nuovo titolare Fagioli: una coppia ancora viola l'anno prossimo?

vedi letture

Senza Kean e Dodo, contro l'Empoli Palladino ha scelto di mantenere lo stesso assetto tattico. 3-5-2 con Beltran e Gudmundsson davanti, come contro il Cagliari, e Folorunsho adattato largo a destra al posto del brasiliano. Un cambio il tecnico campano l'ha fatto nei tre mediani, fuori Fagioli, colpito dalla febbre nei giorni precedenti al match contro gli azzurri, e dentro Adli. Un avvicendamento che ha dato i suoi frutti, gol e assist per il francese, anche se a Siviglia dal primo minuto dovrebbe tornare l'ex Juventus.

L'abbraccio dopo il gol

Come dicevamo contro l'Empoli Palladino ha schierato titolare Yacine Adli. L'ex Milan non scendeva in campo dal primo minuto in campionato, lo aveva fatto in Conference League nel match di andata contro il Celje, da tre mesi. Era il 26 gennaio, la Fiorentina vinceva all'Olimpico 2-1 contro la Lazio e Adli segnava la rete dell'iniziale vantaggio gigliato prima di farsi espellere ingenuamente per doppia ammonizione al momento del cambio. In campo 17 minuti nel 3-0 del Franchi contro l'Inter poi il problema alla caviglia che l'ha costretto ai box per circa un mese. Un rientro difficile, condizionato anche dal cambio modulo e dall'arrivo di un giocatore come Fagioli che si preso presto il posto da titolare. Domenica, anche a causa dell'influenza che aveva colpito il classe 2001, il ritorno tra i titolari, al gol (4° in campionato) e pure all'assist (5° in stagione) per la splendida rovesciata di Mandragora.

Oltre alla rete, ad impressionare in positivo tutti è stata l'esultanza del francese. Adli infatti è corso verso la panchina ad abbracciare Nicolò Fagioli, proprio il giocatore che da quando è arrivato, sfruttando anche l'iniziale assenza per infortunio dell'ex Milan, si è preso il suo posto nell'undici di Palladino. Un bellissimo gesto, nell'abbraccio era compreso anche Bove, che sottolinea quanto sia unito e forte il gruppo viola. Giovedì in Conference League probabilmente rivedremo il nome di Fagioli tra i titolari. Il numero 44 gigliato nelle ultime settimane non ha vissuto un periodo facile a causa del ritorno delle voci sullo scandalo del calcioscommesse che lo ha visto coinvolto e per il quale a livello sportivo ha già scontato la sua pena. Sicuramente il gesto di Adli non può che avergli fatto bene anche a livello emotivo in vista della sfida contro il Real Betis. A Siviglia infatti la Fiorentina non potrà fare a meno del talento del miglior Fagioli per provare ad iniziare nel migliore dei modi il doppio confronto con la formazione di Pellegrini.

Situazioni diverse per il futuro

Due "rivali" per un posto da titolare ma anche due amici. Pensando al futuro però non è certo che entrambi siano ancora nella rosa della Fiorentina la prossima stagione. Fagioli e Adli infatti hanno due situzioni diverse dal punto di vista del diritto/obbligo di riscatto. Riguardo al classe 2001, per il quale la Fiorentina ha speso 2,5 milioni per il prestito oneroso, il riscatto è fissato a a 13,5 milioni più altri 3 di bonus. In caso di qualificazione ad una competizione europea scatterà l'obbligo di riscatto. La sensazione è che il club gigliato voglia riscattare la mezzala piacentina anche senza Europa. Discorso diverso per Adli, per il quale la Fiorentina detiene solo un diritto di riscatto. Il prezzo con il Milan è stato fissato a 10 milioni. Da capire cosa vorrrà fare la Fiorentina che probabilemente aspetterà di vedere come finirà la stagione prima di prendere una decisione. La cosa sicura è che Adli e Fagioli, che in campo parlano la stessa lingua calcistica, sembrano trovarsi bene anche fuori. Chissà allora che in caso di doppio riscatto non possano coesistere sul terreno di gioco nella Fiorentina del futuro.