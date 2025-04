FirenzeViola Palladino ha tre dubbi per Siviglia. Ma la solarità di Kean fa ben sperare

vedi letture

Sperava di prendere la via di Siviglia con meno dubbi e più certezze e invece Raffaele Palladino salirà questo pomeriggio sul volo che lo condurrà in Andalusia con almeno tre enigmi relativi alla formazione che affronterà domani sera il Real Betis. Il primo, com’era ampiamente prevedibile, è quello che riguarda Moise Kean, oggi apparso sereno e spensierato come sempre: l’attaccante ha partecipato al torello che ha dato il via alla seduta di rifinitura scherzando con i compagni (in particolare con Richardson, col quale si è bonariamente battibeccato lanciandogli il fratino) ma dando prova di aver quantomeno ritrovato quell’equilibrio mentale che gli permetterà di essere inserito nell’elenco dei convocati per il match del Benito Villamarin. Basterà tutto questo per farlo scendere in campo dal 1’? Difficile ma non impossibile. Sull’argomento, in ogni caso, sarà più chiaro Palladino alle 19: Beltran, ad ora, parte in leggero vantaggio.

La situazione di Cataldi

Ci sono poi altri due quesiti in attesa di risposta, uno dei quali sopraggiunto questa mattina: la piena disponibilità di Danilo Cataldi. Il mediano oggi ha svolto una seduta differenziata già prevista dunque attorno al giocatore non c’è alcun tipo di allarme. Però è chiaro che il fatto che abbia saltato anche solo una parte della rifinitura con i compagni lo mette in dubbio in vista di una delle sfide più delicate della stagione. Al suo posto eventualmente è pronto Adli, che pur cambiando zolla conta di ripetere la bella prestazione messa in luce domenica scorsa contro l’Empoli (gol e assist).

In due per una maglia

L’ultimo dubbio è invece quello legato a chi andrà a ricoprire il ruolo di Dodo sulla destra, oggi come prevedibile assente dal lavoro di gruppo (molto del suo ritorno in campo dipenderà dalla visita di controllo che andrà in scena sabato): due al momento sono le opzioni che sta vagliando l’allenatore, ovvero quella che porta alla riconferma di Folorunsho - come già avventuro tre giorni fa nel derby - oppure la spostamento di Parisi sulla corsia opposta a quella, classica, mancina, come avvenuto nel finale di gara con gli azzurri. Il sentore è che l’ex Napoli al momento sia in netto vantaggio, visto anche il tipo di gara di sacrificio che la Fiorentina potrebbe dover fronteggiare. Parte invece molto distaccato nelle gerarchie Moreno, il cui esperimento come terzino destro sembra al momento archiviato.