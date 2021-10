TORREIRA, È IL SUO MOMENTO. CONTRO IL CAGLIARI TOCCA AL PICCOLO CAPO

Manca sempre meno alla sfida di domenica pomeriggio contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Tanti i dubbi di formazione per mister Italiano in vista della sfida contro i sardi, anche se sembra avere le idee chiare per quanto riguarda il ruolo di regista. Dopo la prova non del tutto convincente di Amrabat contro il Venezia e dopo l'infortunio in allenamento di Pulgar, Lucas Torreira sembra essere ormai certo della magia da titolare in mezzo al centrocampo viola.

Per l'ex centrocampista di Arsenal e Atletico Madrid, infatti, è il momento di prendersi la Fiorentina dopo un inizio così e così dovuto all'arrivo in viola nella parte finale del mercato e quindi ad una condizione fisica non ancora al top. Anche la Nazionale dell'Uruguay non ha sicuramente aiutato visto che lo ha costretto ai soliti lunghi viaggi che sfiniscono i sudamericani.

Dopo essere partito in panchina contro i lagunari, quindi, il numero diciotto viola è pronto a cercare la verticalizzazione, cosa che manca un po' alla formazione di Italiano, contro i rossoblù prendendosi il ruolo di playmaker viola. L'obiettivo del tecnico gigliato è quello di intercambiare gli interpreti all'interno del centrocampo per riuscire a coinvolgere più elementi possibili con l'uruguagio che sembra però sempre più certo della maglia da titolare.