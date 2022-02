TORNANO DRAGO, JACK E TORREIRA. SAPO, QUARTA E DUNCAN IN VANTAGGIO

Oggi al Franchi arriva l'Atalanta e Italiano sa che la terza partita contro la Dea azzera tutto quello che è stato già fatto di buono a Bergamo per ben due volte appunto e che rappresenta un nuovo difficile esame. Nonostante Gasperini sia a Firenze praticamente senza attaccanti, il tecnico viola sa che le armi a disposizione dei nerazzurri sono nel collettivo e nel gioco di qualità, con giocatori davanti che non danno punti di riferimento. "Fare prestazioni di livello con squadre come l'Atalanta significa che si stanno acquisendo certi valori. Mi auguro si possa dare continuità alle prestazioni, cercando di giocare bene in entrambe le fase e cercando di crescere. Ogni partita è un esame" ha detto ieri il tecnico in sala stampa. Così, al di là degli interpreti alla Fiorentina serviranno massima concentrazione e determinazione contro un'avversaria mai doma.

E sulla possibile formazione anti-Dea ci sarà ancora una formazione diversa, ormai un classico di questa stagione che ha sempre visto una Fiorentina camaleontica, come sottolineato dallo studio di Firenzeviola citato anche dal tecnico ieri. E dunque anche oggi la formazione sarà inedita, la 29esima, se non altro perché rientra Dragowski che con Piatek non ha disputato neanche un minuto. In attacco infatti dovrebbe giocare titolare ancora una volta il polacco, che sembra più inserito nei meccanismi viola e più abituato ai ritmi della serie A rispetto a Cabral. Nel tridente d'attacco con Piatek dovrebbero giocare Gonzalez a destra e Saponara a sinistra, leggermente in vantaggio su Sottil. A centrocampo riprendono la maglia da titolare Bonaventura e Torreira che dovrebbero essere affiancati da Duncan. L'altro ballottaggio è al centro della difesa, con Quarta in vantaggio su Igor a far coppia con Milenkovic, sulle fasce Odriozola e Biraghi.

Per quanto riguarda l'Atalanta le assenze si concentrano sul reparto d'attacco e così Gasperini dovrebbe optare per Boga centrale supportato da Malinovskyi e Pasalic ma occhio a Koopmeiners.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Piatek, Gonzalez.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Boga.