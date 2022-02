IL TURNOVER DI ITALIANO È UNA COSA SERIA: 27 FORMAZIONI DIVERSE, STASERA LA 28ª

L'approccio di Vincenzo Italiano dimostra nei fatti come per lui, semi-parafrasando una citazione sui calci di rigore, il turnover sia una cosa seria. Analizzando infatti le prime 27 partite al comando della Fiorentina, si può notare come non ci sia mai un undici iniziale uguale all'altro (per gli scettici, alleghiamo tabella in coda dell'articolo). C'è sempre almeno un uomo diverso tra una formazione e l'altra, incrociandole tutte: un'applicazione meticolosa, estremamente, nella quale sono finiti - senza forse neppure volerlo troppo - persino i portieri, utilizzati già tutti e tre.

Quelli di rosa profonda (a partire dai tanto discussi e ricordati "cinque esterni" richiesti a Moena) e di rotazioni continue per quasi tutti sono concetti radicati nella mentalità ma anche nella storia di un allenatore che già la scorsa stagione si era distinto, tra le altre cose, per essere riuscito a salvare lo Spezia anche attraverso l'utilizzo di ben 39 calciatori. In buona sostanza, e con le dovute proporzioni, sta provando a battere il chiodo su concetti analoghi, quelli reputati fondamentali per poter produrre un calcio sempre virtuoso.

Questa sera, nella giornata del per lui molto emozionante ritorno nello stadio in cui si è creato un nome nel nostro campionato, sarà peraltro la volta della 28ª formazione iniziale diversa su ventotto, poiché dovrà fare a meno contemporaneamente sia di Bonaventura che di Torreira, circostanza sin qui avvenuta in una sola occasione, nel Secondo Turno di Coppa Italia in cui però scese in campo, oltre a Kokorin, quel Benassi che adesso è a Empoli.

Quando si parla di turnover operato da Italiano, perciò, si deve tenere bene in mente quanto raccontato in queste righe e considerare che per l'allenatore della Fiorentina non è mai un concetto che rimane nella teoria ma che trova anzi un riscontro pratico e quotidiano, nel tentativo di cercare un calcio che sia davvero senza punti di riferimento.

Le 27 formazioni diverse scelte da Italiano:

COPPA ITALIA - PRIMO TURNO

Vs COSENZA - Terracciano; Venuti, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

SERIE A (1^-17^ GIORNATA)

Vs ROMA - Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejón, Vlahovic, Gonzalez.

Vs TORINO - Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Vs ATALANTA - Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

Vs GENOA - Dragowski; Odriozola, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejón, Vlahovic, Sottil.

Vs INTER - Dragowski; Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez.

Vs UDINESE - Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Vs NAPOLI - Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejón, Vlahovic, Gonzalez.

Vs VENEZIA - Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

Vs CAGLIARI - Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Vs LAZIO - Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

Vs SPEZIA - Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara.

Vs JUVENTUS - Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Vs MILAN - Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Vs EMPOLI - Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Vs SAMPDORIA - Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

Vs BOLOGNA - Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Sottil.

Vs SALERNITANA - Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

COPPA ITALIA - SECONDO TURNO

Vs BENEVENTO - Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Benassi, Amrabat, Maleh; Callejon, Kokorin, Sottil.

SERIE A (18^-21^ GIORNATA)

Vs SASSUOLO - Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Vs VERONA - Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez.

Vs TORINO - Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

COPPA ITALIA - OTTAVI

Vs NAPOLI - Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

SERIE A (22^-23^ GIORNATA)

Vs GENOA - Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Vs CAGLIARI - Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Ikoné.

POST-VLAHOVIC

Vs LAZIO - Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Cabral, Sottil.

Vs ATALANTA - Terracciano; Odriozola, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Saponara.