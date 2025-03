FirenzeViola Tolto il filotto, è una Fiorentina da zona retrocessione

Per quanto la posizione in classifica potesse nascondere i problemi di questa Fiorentina, l'attualità conferma che il trend imboccato da metà dicembre in poi è sconfortante. Al di fuori di quelle otto vittorie consecutive, maturate in un periodo in cui girava tutto per il verso giusto, la squadra di Raffaele Palladino ha totalizzato solo 21 punti. In poche parole ha conquistato 24 punti in 8 gare, e 21 nelle restanti 20. Una discrepanza colossale, una media da retrocessione.

Le tre facce del campionato di Palladino.

Possiamo dividere in tre blocchi la stagione. Il primo, di ambientamento, è servito all'allenatore per sistemare la squadra che ha ereditato dalla rivoluzione estiva. Dopodiché è iniziato il filotto di successi grazie a cui la Fiorentina ha toccato il vertice alto della classifica, sebbene non proponesse sempre un calcio così propositivo (tutt'altro). I risultati, oggettivamente esaltanti, contavano più delle prestazioni. Poi il malore di Edoardo Bove e la rottura dell'incantesimo.

La tendenza dopo le vittorie consecutive.

Un trionfo di "orgoglio" col Cagliari e tanto buio: appena 4 vittorie, 2 pareggi e ben 8 sconfitte. La Fiorentina è passata dal primo all'ottavo posto in classifica, facendosi recuperare la bellezza di 16 punti dalla Roma, 11 da Bologna e Juventus, 5 dalla Lazio. Nonostante le dichiarazioni del tecnico, che si è detto soddisfatto della prova di ieri, la situazione è molto negativa e rischierebbe di precipitare se i viola subissero l'eliminazione dalla Conference League.