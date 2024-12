TERRACCIANO IN PORTA, KEAN DAVANTI, IKONÈ E KOUAMÈ SCALDANO I MOTORI

Un’altra vigilia logisticamente complicata, e non solo per le defezioni di Cataldi e Sottil che si aggiungono a quella di Biraghi. Come in occasione della trasferta a Cipro contro l’Apoel i piani di volo del gruppo viola sono stravolti dal maltempo che a Peretola blocca l’aeroporto fiorentino, così dopo il trasferimento a Pisa Palladino e la squadra decollano verso il Portogallo con ampio ritardo.

Nessun alibi - Ma riprendendo proprio quanto disse il tecnico viola a 24 dal match poi perso con l’Apoel fastidi e ritardi non possono diventare alibi per una Fiorentina che stasera ha bisogno di punti e gol per assicurarsi un cammino più agevole dagli ottavi di finale in poi. Di fronte ci sarà un Vitoria Guimaraes nel quale non mancano assenze pesanti, su tutte quella della punta Oliveira, ma che potrà affidarsi al sostegno di uno stadio che si preannuncia tutto esaurito.

Turnover ragionato - Così i cambi di formazione rispetto alla sfida di Bologna non saranno radicali, seppure tra i pali sia Terracciano a scaldare i motori rispetto a Martinelli e soprattutto De Gea. Con Dodò confermato per via della squalifica che lo terrà fuori contro l’Udinese è Quarta a sperare di tornare titolare accanto a Ranieri e con Parisi a sinistra, mentre in mezzo Richardson e Mandragora avranno compiti d’impostazione per un terzetto composto da Ikonè, Beltran e Kouamè destinati a sostenere Kean favorito per una maglia da titolare al centro dell'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

VITORIA GUIMARAES (4-3-3): Varela, Baio, Rivas, Villanueva, Mendes, Tiago Silva, Manu, Samu, Kaio Cesar, Gustavo, Nuno Santos

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Quarta, Ranieri, Parisi, Richardson, Mandragora, Ikonè, Beltran, Kouamè, Kean.