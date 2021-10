La vicenda Vlahovic e le dichiarazioni del presidente Commisso, costringeranno il trittico del mercato viola ad accelerare e non poco le operazioni in vista di gennaio. Barone, Pradè e Burdisso, che in questo periodo solitamente sono già al lavoro per individuare eventuali rinforzi senza però stringere intorno a un obiettivo preciso, ora sono chiamati agli straordinari perché il patron viola ha espressamente dichiarato di voler "individuare nel breve soluzioni fattibili ed adeguate per proseguire al meglio questa nuova ed entusiasmante stagione".

Ciò significa non solo di voler trovare un acquirente magari già a gennaio disposto ad avvicinarsi ai 75 milioni di euro previsti dalla clausola mai firmata con i procuratori del serbo, ma anche di adoperarsi quanto prima per acquistare almeno un attaccante che metta pressione a DV9 e che permetta a Italiano di vivere più serenamente di quanto non farà da qui a gennaio. In parole povere, gli uomini mercato viola, dovranno individuare a brevissimo qualche potenziale affare da mettere nero su bianco nei primi giorni della sessione invernale. Un compito non facile visto che solitamente nel corso del mercato invernale è difficile che grandi giocatori si muovano da una squadra all'altra, ma considerando che siamo in un momento straordinario della storia del calcio, mai dire mai anche in questo tipo di situazioni.

Poi di giocatori scontenti o in scadenza nel prossimo giugno, ce ne sono diversi. Belotti, Azmoun, Kramaric, Lacazette, giusto per dirne alcuni. Ma anche il giovane Lucca che potrebbe firmare per restare qualche mese in prestito a Pisa come fatto da Maleh al Venezia lo scorso anno. Ovviamente si pensa anche a Berardi, anche se in un'ottica diversa, ovvero quella del completamento dell'attacco che dimostri chiaramente le ambizioni di Commisso al di là del no di Vlahovic. Insomma i dirigenti dovranno tirarsi su le maniche e pensare fin da subito a come riparare al caso del serbo, sia nel caso in cui dovesse partire subito, sia nel caso in cui l'addio dovesse essere rimandato alla prossima estate.