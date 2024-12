STASERA TERRACCIANO, TRA UNA SETTIMANA MARTINELLI. LA DECISIONE DI PALLADINO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tutto faceva pensare che oggi sarebbe stato il giorno dell'esordio stagionale di Tommaso Martinelli con la Fiorentina, ma secondo quanto appreso da FV in questi minuti, stasera in Coppa Italia contro l'Empoli a difendere la porta ci sarà di nuovo Pietro Terracciano.

D'altronde lo scenario viola ormai da qualche giorno è in continua evoluzione, per tutti i giocatori i pensieri si dividono tra campo, ospedale e caccia alle notizie rassicuranti sul compagno di squadra Bove, ed è normale che gli umori non siano quelli della settimanale quotidianità e che i programmi cambino.

Nell'allenamento di rifinitura di ieri, come abbiamo raccolto e ricostruito, mister Palladino ha riunito i suoi portieri e ha comunicato loro la sua decisione, collegata inevitabilmente anche all'emotività del momento e al rischio di voler affrettare o complicare le cose, visto il contesto così particolare e la mancata conoscenza su quella che sarà la reazione di tutta la squadra a un momento così critico ancora fresco nella memoria.

Per Martinelli ci sarà dunque da attendere un po', ma non così tanto. L'idea di Palladino è infatti quella di affidargli i galloni da titolare già giovedì prossimo in Conference League, nella sfida casalinga contro gli austriaci del LASK. Per quella che a tutti gli effetti sarà comunque una vetrina europea, ma con un po' meno pressioni e tensioni latenti rispetto al quasi derby con i cugini in maglia azzurra.