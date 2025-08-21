Dagli inviati Pioli e il rosso a Kean: "C'era, ha sbagliato e imparerà. Ma ci sono buone sensazioni nell'aria"

vedi letture

Dopo il netto successo per 0-3 sul Polissya, dalla sala stampa dello stadio di Presov ha parlato di fronte ai giornalisti Stefano Pioli. Il tecnico della Fiorentina ha esordito così sulla vittoria della sua squadra: "In generale è stata una bella partita. Anche perché non era semplice, in questo periodo solitamente si giocano le ultime amichevoli, e invece noi eravamo già in una gara importante. E loro sono una buona squadra, siamo stati bravi a togliergli determinate giocate. Sono molto felice della volontà, dello spirito, abbiamo battagliato e vinto meritatamente. È un bel vantaggio ma non è ancora finita".

Come giudica la partita di Ndour?

"Ho deciso di farlo giocare dopo aver studiato bene gli avversari. Mettere subito Dzeko non mi avrebbe consentito di essere in parità numerica a centrocampo e ho preferito agire così, e poi Edin aveva avuto qualche problemino alla schiena in questi giorni. Avere una mezzala in più avrebbe fatto comodo sia in fase di possesso che di non possesso".

Cosa ha detto a Kean per l'espulsione?

"Purtroppo ha sbagliato, il rosso c'era perché la reazione c'è stata. Ma andava punito anche il difensore, perché Moise è stato provocato. Ha sbagliato, ha chiesto scusa e imparerà. Accettiamo e andiamo avanti".

Dodo è attualmente il suo giocatore più in forma?

"Dodo è forte. Ma a parte Mandragora, tutti hanno lavorato con continuità in preparazione e stanno bene, e staremo ancora meglio dopo la prima sosta. Dodo ripeto è forte, sta facendo bene entrambe le fasi, questo è importante".

Ha mai avuto un portiere come De Gea a disposizione?

"David è un campione, non solo come portiere ma anche come persona. Di assoluto livello, però ne ho avuti anche altri come Donnarumma o Maignan. Ma David ripeto è un campione umano, il suo spessore è anche lì. Quando ci sono persone così, il tuo lavoro è facilitato".

C'è "profumo" di cose buone nell'aria?

"Assolutamente sì, l'ho sentito anche prima del primo giorno. Ho chiamato tutti appena firmato e ho avuto sensazioni buone da parte di tutti, anche il mio staff le ha avute e credo che coi ragazzi sia stata una cosa reciproca. Ci siamo trovati nel momento giusto, poi chiaramente sappiamo che dobbiamo competere e gli obiettivi sono molto difficili. Un ringraziamento speciale va anche ai tifosi che ci hanno seguito fin qui, ma le sensazioni sono molto positive".

Un giudizio su Gudmundsson?

"Questo è il nostro modo di giocare, lui sta facendo esattamente quello che devono fare tutti: attaccare insieme e difendere insieme, dando piena disponibilità. Questa volontà c'è e le qualità tecniche emergono, Gud ha qualità. Sto insistendo con lui perché attacchi bene la profondità, è un giocatore completo che deve allenarsi e giocare con convinzione. Non sono sorpreso dalla sua prestazione".

Quale giocatore è stato il migliore oggi?

"Intanto dico che abbiamo trovato strutture top e lo stadio è bello, c'è una bella atmosfera. Il migliore oggi non lo so, per me sono stati tutti bravi".