Dagli inviati Ndour su Kean: "Non ho capito il rosso ma sarà fresco a Cagliari. Il vero Cher non l'avete ancora visto"

Al termine di Polissya-Fiorentina, finita 0-3 per i viola, ai microfoni dei media presenti - tra cui noi di FirenzeViola.it - allo stadio di Presov ha preso la parola Cher Ndour. Che ha parlato così della gara: "C'è stata sofferenza ma lo sapevamo, purtroppo Moise si è fatto espellere nel primo tempo ma sono cose che succedono, da lì ci siamo difesi compatti e siamo stati bravi a chiuderla".

Oggi abbiamo visto il vero Ndour.

"Forse è la prima stagione che parto dall'inizio con gli stessi compagni. Il vero Ndour non lo sono ancora perché sto lavorando come tutta la squadra, ma sto crescendo e possiamo fare tutti una grande annata".

Come ha preso la notizia del partire titolare?

"Lo sapevo già da qualche giorno, ma sono stato subito felice e non vedevo l'ora di iniziare a fare sul serio. Sono davvero contento della prestazione mia e quella corale".

Come si vede in questo modulo?

"Ero in fase difensiva pronto a prendere il loro play da trequartista, mentre in fase di possesso agivo da mezzala "ballando" tra il centrocampo e Gudmundsson. Ci piace variare posizioni, smarcarci e giocare spesso tra di noi, e credo che lo stiamo facendo bene".

Cosa avete detto a Kean dopo il rosso?

"Non ho capito l'espulsione, anche perché è stato provocato essendo tirato per i capelli. Ma sarà fresco per Cagliari".

C'era davvero rigore sul contatto nel finale in area vostra?

"Non l'ho rivisto ma Pongracic è più forte di lui fisicamente, ha vinto il duello".

Si intravede un bel clima da fuori.

"C'è un bel gruppo, una bella atmosfera in spogliatoio. Siamo tutti amici, inizia l'allenamento e c'è allegria ma anche serietà. In mezzo al campo siamo competitivi e possiamo fare una grande stagione".