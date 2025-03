FirenzeViola Spettatori del De Gea Show. Una stagione già grandiosa con rinnovo e aumento all'orizzonte

Si può definire quasi idilliaco il feeling sbocciato tra David De Gea e Firenze in questi primi mesi insieme. Dopo una stagione da svincolato (tuttora un mistero come il Manchester United abbia lasciato andare un giocatore del genere dopo esser stato il titolare inamovibile anche l’anno precedente), lo spagnolo ha scelto la Fiorentina per rimettersi in pista e dopo neanche la prima annata entrambe le parti si dicono già ampiamente soddisfatte a vicenda. Tanto che non risultano dubbi sulla volontà del club di esercitare l’opzione di rinnovo unilaterale presente sul contratto dell’estremo difensore, dal canto suo felicissimo della scelta fatta in estate.

Rigori, parate e clean sheet: che stagione

L’operazione, senza dubbio uno delle più geniali fatte dal ds Pradè in tutto il suo operato da uomo mercato viola, portò in dote un portiere non solo di sicuro affidamento, ma anche di respiro internazionale, con quel quid in più che prima mancava alla porta della Fiorentina. Gli unici dubbi nutriti dietro all’ex Atletico Madrid erano legati al ritrovamento della forma fisica migliore, vista l’annata da svincolato con cui si accingeva a sbarcare a Firenze. Dubbi presto fugati dal rendimento, a suon di rigori parati, interventi decisivi e tanta esperienza a beneficio di chi gli sta davanti in campo. Aiutato certamente anche dalla difesa di Palladino, De Gea ha già registrato più partite con la porta inviolata rispetto a due dei dodici campionati passati a difendere i pali dei Red Devils, con nove gare su ventisei senza subire gol in questa Serie A, praticamente un terzo dei match chiusi con zero gol incassati.

Scadenza 2025, presto 2026

Se la Fiorentina ha in mente da tempo di sfruttare l’opzione presente nell’accordo con lo spagnolo e allungare il suo contratto - in scadenza a giugno - di un altro anno, ritoccandogli lo stipendio rispetto agli 1,2 milioni attuali, non c’è bisogno di perdere altro tempo a spiegare il perché. D’altronde, lo stesso De Gea ha fornito giorni fa il suo personale punto di vista: "Giocare in Serie A è sempre stato un mio sogno, e quando ho saputo dell'interesse della Fiorentina, è stato un vero colpo di fulmine. La Fiorentina ha una buona tradizione di giocatori spagnoli, e sono qui per portare la mia esperienza. Voglio essere un esempio per i più giovani e dare il mio contributo alla squadra con le mie parate". Non c’è altro da aggiungere, il matrimonio tra De Gea e Firenze deve continuare. E continuerà.