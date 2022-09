SCOPRITORE RANIERI A RFV: "ERA UN PO' ABBATTUTO MA È FELICE DI RIMANERE A FIRENZE"

Lorenzo Montefiori, ds del Ceparana e scopritore di Luca Ranieri, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola degli obiettivi del difensore ex Salernitana per questa stagione con la Fiorentina: "Il ragazzo è molto contento ed emozionato di essere rimasto a Firenze, vuole dimostrare i suoi valori, ha il cuore viola. L'esperienza di Luca a Salerno è stata ottima, era una piazza difficile ma è riuscito a far innamorare di lui il pubblico".

Dove lo vede meglio tatticamente?

"Luca gioca meglio in una difesa a tre ma anno scorso ha dimostrato nella scorsa stagione di saper giocare anche a quattro. Adesso è euforico e sa che con Italiano può fare il salto di qualità".

Come lo vede in un ambiente europeo?

"Ranieri ha sempre fatto bene in ambiti internazionali, per esempio con la nazionale Under 21. Era un po' abbattuto di non essere andato in ritiro, ma adesso lotterà tantissimo per scalare le gerarchie e prendersi una maglia da titolare".