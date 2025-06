Ex viola: Zaniolo si offre al Torino. Proverà a convincere Baroni

Nicolò Zaniolo è pronto a parlare con Marco Baroni. Lo scrive Tuttosport: l'ex Fiorentina, dopo il buco nell'acqua di Firenze, intende trasmettere al tecnico granata le sue motivazioni, la voglia di rilancio, la stima, l’interesse sincero, il desiderio di rimettersi in gioco in granata. Il modo giusto, lo spirito corretto con cui approcciarsi, ora che ha potuto appurare che i vertici del Torino stanno riflettendo, Davide Vagnati in testa. In attesa della chiusura dell’inchiesta federale sul caso della lite nello spogliatoio di Fiorentina-Roma (playoff Primavera), il club granata sta valutando seriamente la possibilità di aprire una trattativa con il Galatasaray, proprietario del cartellino del talentuoso jolly offensivo.

Il Torino prenderebbe Zaniolo esclusivamente in prestito con diritto di riscatto, come già l’Atalanta e la Fiorentina nell’ultima stagione (14 presenze con 2 reti e altrettanti assist, a Bergamo, prima di un dissidio con Gasperini per ragioni tattiche; a Firenze, invece, ha giocato meno dopo il cambio di modulo deciso da Palladino). Nel 4-2-3-1 di Baroni, Zaniolo potrebbe facilmente occupare almeno due ruoli, nel tridente dietro a un pivot: da ala destra, col suo piede mancino di qualità, o da trequartista centrale, con spostamento di Vlasic sulla sinistra.