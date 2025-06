Calciomercato Per Fazzini ora la priorità è la Fiorentina. Quella simpatia viola e una trattativa che corre spedita

Prosegue spedita la trattativa che entro la prossima settimana potrebbe portare Jacopo Fazzini a vestire la maglia della Fiorentina. Il giocatore, attualmente impegnato all'Europeo U21 con la Nazionale italiana, è entusiasta della chiamata viola e ha già una bozza d'accordo dopo i contatti delle ultime ore tra i suoi agenti e i dirigenti del club di Commisso.

Simpatia a tinte viola

Il ragazzo, che sempre tramite il proprio entourage ha avuto contatti recenti con Lazio, Torino e Bologna, ha messo in cima alla lista proprio la Fiorentina per cui ha una simpatia fin da bambino. Dopo i primi sondaggi di questa settimana, nella giornata di ieri è arrivata la prima vera accelerata, con i primi contatti ufficiali tra Fiorentina ed Empoli per trovare una quadra economica.

Ottimismo per la chiusura

A Firenze cresce l'ottimismo per il buon esito della trattativa che potrebbe chiudersi a 8-9 milioni di euro più bonus. L'Empoli, in caso di permanenza in Serie A, avrebbe chiesto non meno di 15 milioni di euro, ma la retrocessione ha costretto gli azzurri a rivedere un po' al ribasso le proprie pretese. La Fiorentina, forte di una volontà decisa da parte del centrocampista, ora vuole chiudere ed entro la prossima settimana conta di trovare l'intesa giusta con Corsi per accogliere Fazzini e permettere al giocatore di iniziare fin dal ritiro la nuova avventura sotto la guida di Pioli.