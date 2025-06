FirenzeViola Fiorentina a caccia di giovani talenti: sprint su Fazzini e ritorna caldo l’asse tra Firenze ed Empoli

vedi letture

La Fiorentina accelera per Jacopo Fazzini e punta a chiudere l’operazione entro la prossima settimana. Il centrocampista classe 2003, attualmente impegnato con l’Italia Under 21 agli Europei in Slovacchia, ha già dato il suo assenso al trasferimento dopo i recenti contatti tra il suo entourage e la dirigenza viola. Nonostante l’interesse di Lazio, Torino e Bologna, Fazzini ha scelto Firenze, spinto dalla stima per il progetto tecnico e da una simpatia per i colori viola che ha fin da bambino. Dopo i primi approcci, nelle ultime ore è arrivata la svolta con i primi contatti ufficiali tra Fiorentina ed Empoli. L’intesa potrebbe essere trovata sulla base di 8-9 milioni di euro più bonus. Una cifra resa possibile dalla retrocessione dell’Empoli, che ha abbassato le richieste iniziali vicine ai 15 milioni. A Firenze cresce l’ottimismo: l’obiettivo è chiudere in fretta e consegnare Fazzini a Pioli già per il ritiro estivo.

Si rinnova l'asse Firenze-Empoli

L’eventuale arrivo del centrocampista empolese sarebbe solo l’ultimo tassello di una lunga tradizione di scambi tra Fiorentina ed Empoli. L’asse Firenze-Empoli, che in queste ore si è tornato a scaldare, è da anni una consuetudine che va oltre le rivalità territoriali, rappresentando una sorta di “autostrada di mercato” tra le due società. Da Manuel Pasqual a Riccardo Saponara, passando per Bartlomiej Dragowski, Pietro Terracciano, Szymon Zurkowski, Youssef Maleh e, più recentemente, Christian Kouamé, sono numerosi i calciatori che hanno percorso quel tratto di Toscana vestendo entrambe le maglie. Fazzini potrebbe essere il prossimo.

La scheda di Fazzini

Nato a Massa il 16 marzo 2003, Fazzini ha cominciato a dare i primi calci al pallone nel Viareggio e nel Capezzano Pianore, prima di approdare nel settore giovanile dell’Empoli nel 2017. Con la Primavera azzurra ha vinto lo scudetto nella stagione 2020-21, sotto la guida di Antonio Buscè, affermandosi come uno dei talenti più completi e maturi della sua generazione. Il debutto tra i professionisti è arrivato il 19 gennaio 2022, in Coppa Italia contro l’Inter, mentre il battesimo in Serie A è avvenuto il 15 agosto dello stesso anno, nella gara contro lo Spezia. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 20 presenze in campionato segnando 4 gol, diventando una delle poche luci nella difficile annata dell’Empoli. Tatticamente, Fazzini è un centrocampista moderno e completo. Dotato di visione di gioco, tecnica pulita, senso dell’inserimento e resistenza atletica, può essere impiegato come mezzala, regista o anche trequartista. Il suo stile ricorda quello dei centrocampisti "box-to-box", capaci di coniugare quantità e qualità, con la personalità per prendersi responsabilità anche in fase offensiva. A rendere ancora più interessante il suo profilo c’è anche la solidità del contesto familiare: il nonno Giorgio è stato presidente di un circolo tennistico a Viareggio, mentre il fratello Tommaso gioca nella Nazionale italiana di beach soccer. Un ambiente sportivo che ha contribuito a forgiarne l’etica del lavoro e la determinazione.