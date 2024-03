CASTROVILLI, Buona la prima: 60' con la Primavera

Fonte: DNA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si conclude al 60' la prima di Gaetano Castrovilli nella stagione 2023/24: l'ex numero dieci viola, prestato alla Primavera per oggi, è tornato a calcare un campo di calcio dopo 276 giorni dall'ultima volta (ultima gara della scorsa Serie A a Sassuolo). Lo ha fatto da trequartista nel 4-2-3-1 di Galloppa, partendo dietro l'unica punta Sene. Un'ora di gioco in cui Castro è parso propositivo e nel vivo della manovra della Primavera, impegnata nel turno di campionato contro il Milan: per il classe '97 tanto dinamismo e anche un palo colpito direttamente su calcio d'angolo, prima di lasciare il campo a Rubino dopo un quarto d'ora di ripresa e sul risultato di 1-1.

Castrovilli, out da quest'estate quando, in procinto di passare al Bournemouth, era stato poi rispedito a Firenze dopo non aver superato le visite mediche, è stato poi operato per un insufficienza del legamento crociato anteriore e ha iniziato da metà agosto la lenta riabilitazione che lo ha riportato nel gruppo di Italiano nelle scorse settimane. Già protagonista con la Primavera in un'amichevole negli scorsi giorni, dopo il ritorno in gare ufficiali Castro punta adesso alla convocazione con la Fiorentina dei grandi, magari prima della pausa Nazionali in programma fra due settimane.