RANIERI AL POSTO DI PEZZELLA, CONFERME PER VENUTI E BOATENG, DAVANTI GHEZZAL?

Commisso fa chiarezza sull'immediato futuro (e sono sogni a occhi aperti), Montella deve invece concentrarsi sul presente. Al Franchi arriva il Parma ferito dalla sconfitta interna con il Verona, la Fiorentina deve invece fare a meno di un altro leader oltre agli assenti Caceres e Ribery. Senza Pezzella squalificato Ranieri e Ceccherini si giocano il posto accanto a Milenkovic con il primo favorito, mentre il probabile rilancio di Vlahovic in attacco pare essere rimandato a favore di un'altra partenza da titolare per Boateng.

Con il ghanese in attacco, e con Chiesa la novità potrebbe essere la presenza dall'inizio di Ghezzal al posto di Sottil mentre non si cambia in mezzo vista la conferma di Pulgar, Badelj e Castrovilli. Dietro, infine, Venuti si avvia a una conferma dopo Reggio Emilia visto che Lirola è tornato ad allenarsi in gruppo ma oggi comincerà in panchina. A concludere la linea, a quattro, davanti a Dragowski ci sarà Dalbert a sinistra.

Nel Parma D'Aversa deve invece fare a meno dell'infortunato Bruno Alves oltre all'ex Laurini e al mediano Grassi. Con Karamoh che si avvia ad essere ancora titolare insieme a Kulusevski e Gervinho il centrocampo vede la presenza di Kucka, Scozzarella e Barillà, dientro Iacoponi e Dermaku i centrali con Darmian a destra e Giuseppe Pezzella a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Ghezzal, Boateng, Chiesa

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gi. Pezzella, Kucka, Scozzarella, Barillà, Kulusevski, Gervinho, Karamoh