PROTAGONISTI INDISCUSSI. E UN RECORD SI AVVICINA

Sono stati tirati più volte in ballo anche nel post-partita dell'Atalanta e sono l'elemento più sensazionale e positivo della Fiorentina 2019/20: i tifosi viola sono i veri protagonisti della stagione. E lo hanno dimostrato anche e soprattutto sabato scorso, con la reazione ironica a Gasperini e un sostegno costante alla squadra.

Complice una campagna di fidelizzazione cominciata fin dall'arrivo a Firenze della nuova proprietà (memorabile il giro di campo di Barone con la maglietta "Non c'è vita senza tifosi"), i numeri del tifo gigliato hanno raggiunto dopo il giro di boa del campionato cifre incredibili. E nonostante i risultati della squadra stentino, specie in casa dove la Fiorentina ha raccolto quattro punti in tre partite con Iachini (leggi qui), l'entusiasmo non accenna a placarsi.

Tanto che l'Artemio Franchi è sesto in classifica per presenze medie di spettatori: con 34.789 tifosi a partita si piazza subito dietro la Lazio dei miracoli (che in media ha 35.899 tifosi a partita). Ma c'è di più: se paragoniamo questi numeri a quelli della scorsa stagione, l'incremento di tifosi medio fino a qui è stato di quasi 4.000 presenze in più a partita. Se consideriamo che da qui a fine stagione si giocheranno al Franchi molte partite importanti, i numeri non dovrebbero certo calare.

E si prospetterebbe una stagione da record, visto che i 34.789 tifosi di media attuali sarebbero il secondo dato più numeroso della storia della Fiorentina. Meglio solo nel '98/99 quando allo stadio in media ci furono 36.421 spettatori.