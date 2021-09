PROBABILE FORMAZIONE: RIECCO DRAGO, CHE DUBBI IN ATTACCO

Resiste più di un dubbio sui quotidiani in edicola questa mattina a proposito della probabile formazione della Fiorentina che scenderà in campo questo pomeriggio a Marassi contro il Genoa nella quarta giornata del campionato di Serie A. Nessuna incertezza per i sei quotidiani presi ogni giorno in esame da FV per quanto riguarda il ruolo di portiere, con Dragowski che - dopo il rosso scellarato di Roma, la squalifica col Toro e la panchina a Bergamo - oggi è destinato a riprendersi la maglia da titolare. Stesso discorso per quanto riguarda il pacchetto difensivo: con Venuti ko per un problema al polpaggio, sulla destra oggi toccherà per la prima volta all'ex Real Odriozola, che ha ben impressionato una settimana fa a Bergamo. Il resto del reparto arretrato sarà composto da Milenkovic e Martinez quarta coppia centrale e capitan Biraghi sulla sinistra.

Zero dubbi per i giornali di oggi anche per quanto concerne la linea mediana: Torreira viaggia spedito verso la conferma nel ruolo di play (esattamente come Bonaventua nel ruolo di mezzala destra) mentre sulla sinistra tutta la carta stampata è concorde nel fatto che dal 1' tornerà Castrovilli, dopo l'iniziale panchina di Bergamo. Le "note dolenti" sono semmai in attacco dove c'è davvero tanta incertezza, visto che oltretutto la Fiorentina dovrà fare i conti con tre partite nell'arco di otto giorni: la maggioranza dei quotidiani (Tuttosport, La Nazione e La Repubblica, esattamente come noi di FV) premia il "classico" tridente formato da Callejon, Vlahovic e Gonzalez mentre Il Corriere dello Sport-Stadio e Il Corriere Fiorentino fa fuori Callejon e propone Sottil.

Ecco le probabili formazioni offerte questa mattina dai quotidiani in edicola.

La Gazzetta dello Sport: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Sottil.

Il Corriere dello Sport: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Gonzalez.

Tuttosport: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Il Corriere Fiorentino: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Gonzalez.

La Nazione: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

La Repubblica: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Firenzeviola.it: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.