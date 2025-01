PRADÈ RIMETTE IN GIOCO TUTTI: LA REAZIONE DIRÀ SE HA AVUTO RAGIONE

FirenzeViola.it

Se ormai pare assodato che il primo punto di rottura della stagione viola corrisponda a quanto accaduto a Edoardo Bove il primo dicembre scorso, la seconda scossa rischia di arrivare dalla pancia dell'U-Power Stadium. E, in particolare, dalle parole di Daniele Pradè (qui le dichiarazioni del Ds), che nel post-partita di Monza-Fiorentina ha parlato senza mezze misure di figuraccia e di un' "incazzatura" personale, che rispecchia con ogni probabilità quella della proprietà. Uno scossone forzato dato all'ambiente in un momento di difficoltà. Un elettroshock indotto che ha l'obiettivo di rivitalizzare una squadra da encefalogramma piatto da un mese e mezzo a questa parte.

Mal di pancia da risolvere

Le parole di Pradè sono state prese bene dalla piazza. In quelle dichiarazioni di un minuto e mezzo ai canali ufficiali del club, il navigato dirigente romano ha riportato il sentimento di una piazza atterrita dopo una prestazione agghiacciante contro l'ultima in classifica. Ma quanto detto non è un banale richiamo populista all'impegno e al rispetto della maglia. Si fa riferimento infatti anche alle responsabilità che tutti dovranno prendersi. "Così non si va da nessuna parte", inteso come atteggiamento mostrato. E in questo il richiamo è generale. Un j'accuse totale, che non è volto a trovare capri espiatori, ma soluzioni.

Tutti responsabili

Squadra, staff tecnico e anche dirigenza (su cui graverà il compito di scuotere anche sul mercato, dopo quanto fatto in zona mista, un gruppo che ha perso certezze tecniche e caratteriali): tutti sulla stessa barca, o quasi. Ci sono ben più dei dieci giorni annunciati da Pradè per risolvere la situazione degli scontenti (il mercato chiuderà il 3 febbraio), ma il Ds vuole risolvere al più presto diverse situazioni spinose.

Un nuovo inizio

La reazione è attesa già da oggi, quando si ritroveranno tutti al Viola Park per preparare la sfida di domenica contro il Torino ma anche per confrontarsi. Da questo martedì pomeriggio di metà gennaio, in cui le parole di Pradè rimbombano ancora, dovrà ripartire una terza stagione per la Fiorentina. E si dovrà decidere al più presto chi su questa barca vorrà rimanere e chi scenderà nelle prossime settimane.