Dagli inviati Parisi ha rinnovato, l'annuncio arriva direttamente dal ds Pradè

La notizia era già nell'aria, ma dopo le parole di oggi di Daniele Pradè in conferenza stampa al Viola Park si hanno ancora più certezze sul futuro di Fabiano Parisi e sulla sua situazione contrattuale. Il direttore sportivo della Fiorentina infatti, in un discorso più ampio sulla batteria di esterni a disposizione di Stefano Pioli, ha parlato così del rinnovo dell'ex Empoli:

"I quinti di centrocampo sono tanti perché abbiamo Gosens e Parisi, dal quale vogliamo tanto di più e glielo abbiamo dimostrato allungandogli il contratto di un anno. Lamptey è un giocatore che ci piaceva molto da tanto tempo e poi abbiamo Fortini che ora sta bene e sul quale crediamo tanto".