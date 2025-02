FirenzeViola Pochi punti e tante sconfitte: il girone di ritorno è già peggio dell'andata

Il girone di ritorno, per ora, ha garantito alla Fiorentina meno punti e più sconfitte rispetto a quello d'andata. Dal tracollo di Monza ad oggi, la squadra viola è stata capace di conquistare solo 7 punti (di media 1 a partita) incassando 10 gol; nei primi sette turni del girone d'andata, invece, i ragazzi di Palladino avevano ottenuto 10 punti e subìto 8 reti. L'andamento attuale, in poche parole, conferma il peggioramento rispetto all'inizio della stagione che, comunque, non era stato esente da critiche.

Italiano meglio di Palladino al giro di boa.

Se è vero che il mese dei gennaio, in passato, non ha sorriso granché alla Fiorentina, è altrettanto vero che la squadra di Italiano l'anno lo scorso ha conquistato un punto in più alle prime sette giornate del girone di ritorno (quindi 8). In pratica la seconda metà di stagione di Italiano era partita meglio rispetto a quella di Palladino adesso. Il tecnico campano oggi conta 4 sconfitte, mentre a inizio stagione ne aveva incassata soltanto una. Una tendenza che la dice lunga sullo stato di forma dei viola.

Che fare per rialzare subito la testa?

Serve un'inversione di tendenza immediata. La Fiorentina dovrà fare affidamento su giocatori che vantano un bagaglio d'esperienza più consistente, come De Gea e Gosens. Occhio anche a chi conosce la piazza da più tempo di tutti, e in questo senso ci riferiamo a Ranieri, Parisi, Mandragora e lo stesso Terracciano, che all'interno dello spogliatoio possono ricreare un'amalgama che ultimamente sembra essersi perduta. Il dato di fatto è che ora la squadra ha bisogno di un cambio di rotta deciso.