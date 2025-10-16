FirenzeViola Pioli torna nello stadio che lo ha reso "on fire", coi viola l'ultimo successo da avversario nella San Siro rossonera

vedi letture

Ormai ci siamo, la sosta nazionali sta giungendo al termine e il prossimo fine settimana ripartirà la Serie A. Una ripresa piuttosto complicata per la Fiorentina che è attesa da una delle trasferte più difficili della stagione, a San Siro contro il Milan. Il match contro i rossoneri, in programma domenica sera alle 20:45, sarà sicuramente una sfida particolare per Stefano Pioli che con il Diavolo è diventato campione d'Italia nel 2022. Un rapporto speciale quello del tecnico parmense con i tifosi del Milan che sulle note di "Freed From Desire", capolavoro anni 90' di Gala, gli dedicarono il coro, diventato ormai famoso, "Pioli is on fire".

Nel 2018 l'ultima vittoria da avversario nella San Siro rossonera

Dal secondo anello della Curva Sud dello stadio Meazza, sede del tifo rossonero più caloroso, questo coro a partire dalla stagione 2021-2022 si è levato più e più volte tanto da diventare un tormentone dopo la vittoria del tricolore. "Pioli is on fire" quell'estate è diventata una hit e veniva ballata e cantata in tutte le discoteche d'Italia. Chissà se i tifosi rossoneri lo canteranno anche domenica sera (probabilmente no anche se ci si attende un'accoglienza positiva per il tecnico parmense) quando Stefano Pioli tornerà per la prima volta a San Siro da quel Milan-Salernitana 3-3 del 25 maggio 2025, la sua ultima partita sulla panchina del Diavolo. Ci tornerà con la Fiorentina, l'ultima squadra con cui è riuscito ad uscire con il bottino pieno dal Meazza contro il Milan. Era il 22 dicembre 2018 e grazie ad un gol di Chiesa i viola ebbero la meglio sulla formazione rossonera all'epoca allenata da Gattuso. Prima di allora Pioli da allenatore aveva espugnato la San Siro milanista solo in altre due occasioni, entrambe con la Lazio ed entrambe nel gennaio del 2015. I biancocelesti infatti vinsero per due volte consecutive alla Scala del Calcio contro il Milan nel giro di tre giorni, la prima in Serie A e la seconda in Coppa Italia.

Pioli vs Allegri, bilancio nettamente in favore del tecnico livornese

Oltre alla particolare atmosfera legata al ritorno a San Siro, quella di domenica sera sarà anche una sfida nella sfida tra i due allenatori: Pioli e Allegri. Il tecnico gigliato, che in estate aveva punzecchiato il collega livornese per non aver messo la Fiorentina nella lista delle candidate alla lotta per la Champions League, ha uno score piuttosto negativo contro l'ex allenatore della Juventus. Gli incroci totali tra i due sono ben 23 (Allegri è il secondo allenatore più affrontato in carriera da Pioli dopo Gasperini) e di questi il tecnico rossonero ne ha vinti addirittura 15. Per Pioli solo due successi, entrambi nel campionato 2022-2023, quando sedeva sulla panchina del Milan. Il suo Diavolo in quel campionato riuscì a battere sia all'andata che al ritorno la Juventus di Allegri. Con la Fiorentina invece il tecnico parmense non solo non è mai riuscito ad ottenere un punto contro Allegri, sempre seduto sulla panchina bianconera, ma in tre sfide non è mai riuscito neanche a segnare un gol. L'obiettivo ovviamente, anche solo per necessità legate all'attuale classifica di Serie A, è quello di invertire la tendenza.