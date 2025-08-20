Calciomercato Pioli “chiama” gli acquisti: dodici giorni per accontentare il tecnico

Il primo di settembre chiuderà la sessione estiva di calciomercato, quindi mancano dodici giorni per completare la rosa arricchendola con quegli elementi indicati da Stefano Pioli. Che, a proposito, nell’intervista rilasciata a la Repubblica si è proprio esposto sul tema della campagna acquisti, rispondendo chiaro e tondo: “Mi aspetto un paio di innesti. La società sa cosa mi serve”. Una dichiarazione chiara, netta, condivisa. Tanto più che i dirigenti viola conoscono le idee del tecnico.

La strategia offensiva.

Tra le entrate attese da Pioli c’è sicuramente un attaccante. Lo chiede da tempo per alternare Kean durante la stagione. Dzeko è una seconda punta e non un centravanti di peso, per questo serve un giocatore capace di attaccare la profondità. Tra i nomi caldi ci sono Roberto Piccoli - in pole position -, Fotis Ioannidis e George Ilenikhena. In tutti e tre i casi il costo si aggira sui 25 milioni di euro. Prima di tutto però servirà la cessione di Beltran, cercato dal CSKA Mosca che aspetta segnali.

Le altre richieste.

Un altro profilo cercato dalla Fiorentina è quello del centrocampista muscolare che aggiunga sostanza al reparto. Nelle ultime ore si è fatto il nome di Kalvin Phillips del Manchester City. Footitalia ha rilanciato l’interesse della Fiorentina proprio ieri. Infine occhio ai movimenti in difesa. A Pioli piacerebbe un centrale rapido, tanto più se dovesse partire Pablo Marí. Si vedrà: il gong è previsto per le ore 20:00 di lunedì 1 settembre. La società è al lavoro per accontentare l'allenatore.