FirenzeViola Parisi si scalda: dopo la panchina con il Lecce spera in una chance ad Atene

La partita di giovedì contro il Panathinaikos può essere l’occasione per concedere spazio a chi contro il Lecce ne ha avuto un po’ meno. È il caso di Fabiano Parisi, che venerdì sera al Franchi ha fatto panchina per novanta minuti. La grande prestazione di Robin Gosens ha senz’altro giustificato il non-impiego del terzino campano, che però adesso spera in una chance ad Atene. Tanto più che, almeno in linea teorica, la Conference è il torneo che l'ha visto più spesso titolare.

I dati in Conference League.

Numeri alla mano il classe 2000 è partito dal primo minuto in 6 gare su 8 nel torneo internazionale, totalizzando quindi il 75% di titolarità proprio il giovedì. Chiaramente Raffaele Palladino deciderà cosa fare anche in base alla condizione atletica di ogni suo giocatore, sta di fatto che non è un’eresia pensare all'impiego di Fabiano Parisi dall’inizio. Il tecnico viola prenderà la parola domani alle ore 18:15 italiane, e solo allora potremo sperare in qualche indicazione tattica più precisa.

Parisi e le velleità offensive.

Da parte sua Parisi sarebbe più che pronto a ricoprire il ruolo del quinto a tutta fascia. Dopo aver varato il 3-5-2 contro il Lecce, Palladino sembra ben disposto a riproporre lo stesso assetto nelle prossime sfide: in questo senso l'ex Empoli può dare diversi spunti in fase di possesso, anche perché in passato ha ricoperto il ruolo di esterno d'attacco. L'allenatore sa che non gli mancano le velleità offensive, quindi riflette su un suo possibile utilizzo dal primo minuto allo Spyros Louis.