FirenzeViola Palladino si difende e ci mette la faccia. Ora però contano solo i risultati

Raffaele Palladino non è rimasto in silenzio come aveva dichiarato poco dopo il ko contro l'Hellas Verona, si è presentato in sala stampa difendendosi da solo, pur percependo alle sue spalle la presenza costante del club. Che ai più era però passata inosservata. Il tecnico della Fiorentina ha risposto piccato alle domande relative al rapporto coi dirigenti, confermando da una parte di comprendere il malessere generale ma ribadendo come il pessimismo percepito sia, dal suo punto di vista, assolutamente esagerato.

L'ultimo trend dimenticato

Palladino ha fatto notare come la squadra stia occupando la miglior posizione di classifica degli ultimi sei anni, a parità di giornate. L'indice del tecnico è stato puntato ripetutamente più verso l'intera stagione in corso rispetto a un ultimo periodo dove si contano solo 11 punti in 12 giornate. Tralasciando dunque quest'ultimo periodo negativo che oltre ad essere prolungato è anche il motivo per cui è finito sul banco degli imputati.

Poca attenzione al campo

L'allenatore ha dribblato tutte le domande di campo, soffermandosi sempre su quanto di buono visto fino ad ora omettendo le strategie d'uscita da questo momento. Nessuna spiegazione è stata data a proposito dell'utilizzo degli esterni offensivi in una squadra che li ha persi per strada in sede di mercato. Né ha voluto soffermarsi su un potenziale cambio modulo dando poco peso alle critiche mosse nei suoi confronti sull'impiego di giocatori fuori ruolo.

Sotto esame

Come detto, resta difficile far finta di niente davanti al trend delle ultime 12 partite ed è normale che l'umore della piazza si rivolga più verso il pessimismo che verso l'ottimismo come indirettamente ha chiesto lo stesso tecnico. In ogni caso, lo stesso Palladino ha giustamente fatto capire di sentirsi sotto esame. Il suo ruolo lo espone a un giudizio pratico sui risultati ottenuti, risultati che adesso non possono più tardare.

La faccia c'è, ora ci vogliono i risultati

Sicuramente l'intervento del tecnico è stato tra i più incisivi da quando allena la Fiorentina. Ci ha messo la faccia, come ha sempre fatto, ed ha alzato lo scudo non solo intorno a se stesso ma anche intorno alla squadra. Palladino ha chiesto positività e sostegno, ha chiesto tempo e fiducia. Giusto così, dal suo punto di vista. Ovviamente adesso dalle parole tutti si aspettano che passi ai fatti. Magari cambiando qualcosa, riportando alcuni giocatori nei ruoli a loro più congeniali. Perché è vero che la testa è importante, che le assenze determinano, ma è vero anche che fare finta di niente rispetto al rendimento post 1° dicembre sarebbe assolutamente controproducente. Anche perché è chiaro a tutti che senza una vittoria col Lecce, difficilmente l'allenatore potrebbe avere un'altra occasione per rispondere presente davanti alle critiche.