PALLADINO RITROVA IL MONZA PER CERCARE LA PRIMA VITTORIA. BALLOTTAGGIO SERRATO IN PORTA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le ultime 48 ore sono state un rollercoster di emozioni, con una qualificazione ai gironi di Conference strappata all’ultimo respiro e con l’arrivo di un tris di acquisti che vanno a rinforzare la linea di centrocampo, in uno schizofrenico ultimo giorno di mercato che alla fine ha portato in dote Cataldi, Bove e Gosens. Ora si torna a parlare di campo, con la Fiorentina impegnata al Franchi contro il Monza domani pomeriggio alle ore 18:30. Ed è proprio da qui che Palladino dovrà ripartire: cercare le certezze (e la prima vittoria) che finora sono mancate ritornando sui propri passi e sperare che il match contro i brianzoli, più che un cerchio che si chiude, sia un trampolino che gli permetta di spiccare il volo.

Le scelte dei viola - Dopo quattro pareggi consecutivi la Fiorentina è chiamata a battere il primo colpo e ad ottenere i primi tre punti, così da smuovere significativamente la classifica ed affacciarsi alla sosta con un clima più sereno, dopo le ultime burrascose settimane. Per questo motivo Palladino potrebbe chiedere un ulteriore sforzo a qualcuno dei suoi dopo la battaglia fisica e di nervi durata oltre 120 minuti alla Pancho Arena di Felcsut. Il grosso dubbio è legato alla porta: è ballottaggio serrato tra Terracciano e De Gea, dopo che quest’ultimo, con le sue innumerevoli parate, ha permesso ai suoi di agguantare i gironi di Conference e sembra già tornato pienamente in forma. Il favorito dovrebbe essere l’italiano, ma non sono escluse sorprese. Davanti a lui la difesa, apparsa costantemente in affanno in queste prime due settimane, è il reparto che più di tutti deve dare delle risposte significative. Dovrebbero nuovamente agire Martinez Quarta, Pongracic e Biraghi, ormai sempre più indirizzato a questo nuovo ruolo dopo l’arrivo di Gosens. A centrocampo rotazioni sulle fasce, con Kayode e Parisi pronti a far rifiatare Dodò e Ranieri. Mentre al centro tornerà dal primo minuto Mandragora affiancato da Richardson. A comporre il tridente offensivo, infine, dovrebbero essere Colpani, Kouamé e Kean.

Il Monza - È stata un’estate di grandi cambiamenti anche in casa Monza, che - dopo l’addio di Palladino - è ripartita da un altro “figlioccio” di Galliani come Alessandro Nesta. I pezzi forti del mercato hanno visto i ritorni in Brianza di Stefano Sensi e Daniel Maldini, oltre che ad una sana dose di esperienza portata dall’ex Sassuolo Georgios Kyriakopoulos. Sempre dal Sassuolo, dopo una serie di nomi altisonanti come Kaylor Navas e Wojciech Szczesny, è arrivato il giovane portiere Stefano Turati, che ritrova la Serie A dopo una buona stagione passata al Frosinone e sarà chiamato a sostituire l’ex portiere MVP della stagione Michele Di Gregorio. Sul gong è arrivato in prestito anche Alessandro Bianco, che riabbraccia Nesta dopo l’ottima annata passata insieme alla Reggiana e si ritroverà subito contro quelli che non più tardi di 24 ore fa erano i suoi compagni di squadra. L’oggetto misterioso, infine, è Omari Forson esterno d’attacco classe 2004 in prestito dal Manchester United.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Kayode, Mandragora, Richardson, Parisi; Colpani, Kouamé; Kean.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric.