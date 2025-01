PABLO MARÌ SÌ, MA NON ORA: AFFARE CONGELATO, I MOTIVI E I DETTAGLI

FirenzeViola.it

Doveva essere un colpo imminente, così invece non è: tra Pablo Marì e la Fiorentina il matrimonio ancora non s'ha da fare, come diceva il Manzoni, e i motivi sono vari. Il difensore ha l'approvazione chiaramente da parte del tecnico che lo ha già allenato a Monza, Raffaele Palladino, ma anche il placet di Pradè e Goretti che però non hanno intenzione di forzare la mano o fare grandi sforzi per un profilo che sì piace, ma in questo momento non è una priorità del mercato della Fiorentina. D'altronde lo aveva fatto intendere anche il dg Ferrari ormai una settimana fa dopo una riunione in Lega: "In difesa abbiamo tanti giocatori, Pablo Mari è anche lui un ottimo giocatore. Trattativa? Non c'è nulla".

I motivi del congelamento

Fattore ormai noto, ma da non sottovalutare: Pablo Marì è in scadenza e a fine stagione potrà accasarsi gratuitamente ovunque vorrà. Dal giorno successivo alla chiusura del calciomercato invernale - quindi dal 4 febbraio - potrà firmare un precontratto con chi si vorrà accaparrare le sue prestazioni a partire dalla prossima stagione e la Fiorentina per ora non disdegna anche questa possibilità, con alcune postille. La più importante è che Raffaele Palladino resti bene in sella alla sua squadra dopo questo mese e mezzo drammatico che ha gettato ombre e dubbi su una squadra che a novembre volava a gonfie vele. Un altro fattore importante sarà capire cosa fare di Pongracic, Moreno e Valentini, tutti e tre ancora oggetti misteriosi nella rosa di Palladino.

La posizione del Monza

Prima di arrivare all'affare a parametro zero comunque ci sono oltre due settimane per vedere se si trova una quadra in particolare tra i club, perché oltre al fatto che dopo la vittoria contro la Fiorentina - giocata da capitano da Pablo Marì per un tempo prima dell'infortunio - il Monza può di nuovo sperare in una salvezza che sembrava impossibile da raggiungere, bisognerebbe trovare l'accordo definitivo per un conguaglio economico che soddisfi entrambe le parti. Per ora tutto tace su questo fronte, ci si aggiornerà di nuovo più avanti.

L'accordo con il giocatore

Pablo Marì e la Fiorentina sono sostanzialmente già d'accordo su un anno e mezzo di contratto, fino a giugno 2026. Il classe '93 ha accolto con grande entusiasmo l'interesse della squadra viola anche se non forzerà la mano soprattutto dopo la vittoria contro i viola. Intanto pensa a recuperare al meglio dal problema muscolare patito lunedì sera, poi si affiderà alle volontà dei club. Se non dovessero trovare un accordo, anche su questo fronte gli aggiornamenti ripartiranno dal 4 febbraio in poi.