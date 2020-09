OGGI E DOMANI

Bonaventura a un passo, Torreira ancora a Londra e sempre nel mirino di Giampaolo e del Torino, e tutto il resto del mercato. Nel penultimo week-end senza campionato in casa viola comincia a defilarsi l'organico che comincerà la stagione affrontando Belotti e compagni . Oltre alle notizie di mercato andranno intanto tenute di conto anche le condizioni di Pulgar, risultato di recente positivo al secondo tampone. Complice l'assenza certa di Amrabat per squalifica sabato 18 alle 18:00 (gara d'apertura del campionato) Iachini deve già ripensare il centrocampo dove Duncan si candida a una maglia da titolare.

Nella settimana che porterà i viola all'ultima amichevole con la Reggiana, anticipata a sabato prossimo, per la società è però tempo di cessioni, visto che il gruppo va necessariamente sfoltito. Boateng, Saponara, Cristoforo in attesa di destinazione, Sottil verso Cagliari e Dabo verso Benevento, sono queste le tracce su cui lavoreranno Pradè e Barone nei prossimi giorni, fermo restando il discorso aperto con il procuratore di Biraghi per inquadrare contrattualmente la prossima stagione.

Solo con il campionato già cominciato, e magari dopo le prime due giornate, è lecito attendersi movimenti più rumorosi come potrebbe essere quello di Chiesa. In ottica di un'eventuale sostituzione dell'attaccante è tornato di moda il nome del pallino De Paul, e c'è da credere che la Fiorentina possa realmente inserirsi per l'argentino nel caso in cui avesse le disponibilità economiche della cessione di Chiesa. Per questo c'è ancora evidentemente tempo. Prima Iachini dovrà trovare una quadratura per affrontare il Torino e avere a disposizione un jolly come Bonaventura potrebbe già essere molto importante.