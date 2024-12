OCCHIO DI RIGUARDO PER SZYMANSKI MA LA FIORENTINA OGGI HA ALTRI OBIETTIVI

FirenzeViola.it

© foto di Newspix/Image Sport

In Turchia i media spingono Sebastian Szymanski verso la Fiorentina, con un'operazione che per alcuni sarebbe già addirittura decollata. Secondo quanto risulta alla redazione di FirenzeViola.it, lo stato dell'arte è lontano da questa narrazione.

La Fiorentina segue Szymanski per il futuro

Il trequartista polacco di proprietà del Fenerbahce è un giocatore che la Fiorentina ha seguito con interesse negli scorsi mesi, inviando in SuperLig anche alcuni emissari per seguire dal vivo il suo operato, ma al momento il club viola sta cercando un altro tipo di giocatore. Szymanski ha caratteristiche offensive ma Pradè e Goretti vorrebbero puntare più su un esterno che possa giocare sia a destra che a sinistra, oltre che un centrocampista che porti dinamicità alla mediana di Palladino dopo la perdita di Edoardo Bove.

Il mercato di gennaio passa da altri obiettivi

In sostanza, che Szymanski sia un giocatore che può piacere alla Fiorentina è fuori dubbio, ma è anche uno di quei tanti giocatori che vengono principalmente proposti e poi valutati a seconda dei bisogni della squadra. La Fiorentina attualmente non ha bisogno di un trequartista e dunque le attenzioni per il polacco potrebbero tornare di attualità in un altro momento, magari in estate, ma non adesso. L'esigenza di Palladino è quella di allungare la rosa dei centrocampisti e di migliorare la qualità degli esterni offensivi, da qui parte la ricerca attuale del management di Commisso.

Sogno Frendrup, realtà Folorunsho

Le prossime due settimane saranno decisive per individuare i profili legati a questi obiettivi e se Frendrup è probabilmente destinato a restare un sogno dopo il cambio di proprietà del Genoa, resta in piedi l'ipotesi legata a Folorunsho, giocatore in uscita dal Napoli che si potrebbe muovere in prestito aiutando l'allenatore viola ad ottenere quel giocatore di movimento che manca adesso al proprio centrocampo. Finalmente entra nel vivo il mercato di riparazione, quello che i tifosi aspettano con fiducia dopo le scuse del club per quello del gennaio 2024 che non ha aiutato Italiano a concludere al meglio la stagione e dopo le parole del presidente che ha recentemente fatto intuire di essere pronto a investire davanti a una potenziale occasione.