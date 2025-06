FirenzeViola Biraghi tra Torino e il possibile rientro per dare un'identità viola: il punto

Nelle scorse ore si è sparsa la voce di un rientro di Cristiano Biraghi alla Fiorentina, visto che è uno dei giocatori fedelissimi di Stefano Pioli e visto che il suo rapporto con la curva Fiesole è rimasto molto forte. Proprio dalla targa dei tifosi della Fiorentina "capitano per sempre" è nata appunto la suggestione e l'idea che il terzino sinistro (complici le voci di mercato su Gosens, respinte al mittente, e Parisi per quella fascia) possa tornare con il tecnico di Parma.

Biraghi ha sempre mantenuto il legame con la città come detto, perché pur non fiorentino di nascita con la sua famiglia ha messo radici e casa a Firenze ma soprattutto ha sempre incarnato i valori intorno ai quali si compatta la tifoseria. E' indubbio come con lui (e infatti è purtroppo finito con lui) sia rimasto vivo il ricordo di Davide Astori. Spalando il fango senza clamori durante l'alluvione ha dato inoltre prova di sensibiità e di un comune sentire con la piazza, di avere a cuore cosa conta per la gente comune che poi la domenica si ritrova allo stadio. Ecco perché, Biraghi o non Biraghi, ci sarebbe il bisogno di tramandare certi valori e cosa significa essere viola e capire la piazza. Ed ecco perché insieme al suo nome era sbucato anche quello di Badelj e, molto più sullo sfondo, Saponara. Giocatori che hanno toccato il cuore della gente e che in un momento così ricompatterebbero l'ambiente.

Poi però ci sono due questioni che fanno propendere per il no: Biraghi come calciatore è stato e continua ad essere molto divisivo e probabilmente non conviene a nessuno, né al giocatore che si è tuffato in una nuova avventura né a Pioli (eventualmente) o alla dirigenza che avrebbe bisogno di consensi, ritornare indietro con le polemiche e le critiche che ci sono state fino a gennaio. Poi c'è un secondo aspetto: nelle prossime ore il Torino scioglierà le riserve sui riscatti dei prestiti. Dalla città della Mole tutti restano convinti che il club di Cairo lo riscatterà ed abbia già deciso di farlo (prenderlo a 100mila euro è un grande affare tra l'altro), ma si sa finché non c'è certezza e una firma, difficile dare per scontata la permanenza di Biraghi in granata, soprattutto se dovesse capire che il giocatore non è convinto. Giocatore che, in vacanza, aspetta solo conferme al momento, nell'uno o nell'altro caso di sicuro non si dispiacerebbe.