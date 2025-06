Al-Nassr, tutto su Spalletti per il post Pioli: per Gazzetta.it pronta una super offerta

La Fiorentina ha scelto Stefano Pioli come prossimo allenatore. Come riportato da Gazzetta.it il rapporto tra il tecnico parmense e l'Al-Nassr è ormai giunto al termine con le parti che stanno lavorando per risolvere il contratto da 12 milioni che lega Pioli al club saudita. Poi, una volta risolto il contratto, l'ex Milan potrà ufficialmente dire di sì alla Fiorentina, mentre l'Al-Nassr dovrà trovare un nuovo tecnico.

In pole position, secondo quanto riportato dalla versione online della Rosea, ci sarebbe l'ormai ex Commissario Tecnico azzurro Luciano Spalletti. Sembrerebbe essere in arrivo una super offerta con un ingaggio addirittura superiore a quello di Pioli. Da capire poi se l'allenatore certaldese accetterà o meno.