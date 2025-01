MORENO, FORTINI O PARISI: LA VIOLA SFOGLIA LA MARGHERITA PER IL POST KAYODE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nel mazzo di carte che ha in mano la Fiorentina - dove ad ogni numero, figura e colore corrisponde una possibile soluzione per sostituire Michael Kayode (il 2004 in questi minuti è in volo per Londra dove oggi si sottoporrà alle visite mediche con il Brentford) - c'è un jolly più speciale di altri che il club viola è pronto a mettere sul tavolo, un po' forse a sorpresa. Si tratta di Matias Moreno, ovvero quella che sarebbe la soluzione interna più immediata e che anche Raffaele Palladino aveva iniziato già a prendere in esame nelle settimane scorse.

DUTTILE - Il progetto di trasformare l'ex Belgrano in un difensore di fascia destra, per la verità, era stato partorito fin dal primo giorno in cui l'argentino ha messo piede a Firenze. Abile a giocare come centrale in una linea a tre o a quattro, Moreno - di piede destro - è stato ritenuto da subito un elemento duttile, in grado con la sua velocità di potersi reinventare anche come laterale di destra. Una posizione, per la verità, dove Moreno non ha mai giocato nemmeno nelle poche presenze collezionate con la sua ex squadra prima dell'approdo in Serie A.

CAPODANNO - Un'avvisaglia di quello che potrebbe essere il nuovo progetto tecnico attorno al 2003 la si era già vista a Capodanno, quando nel corso dell'allenamento a porte aperte Moreno - nella partitella finale che ha chiuso la seduta - è stato appunto provato come terzino destro, nel mentre Kayode (già in odore di cessione) stava portando avanti un lavoro a parte. Un test sicuramente poco probante ma con fini ben precisi: ovvero quelli di trasformare nel più breve tempo possibile "Mati" in un cursore.

ALTRE IDEE - Quella che riguarda la metamorfosi di Moreno, tuttavia, non è l'unica soluzione al vaglio della Fiorentina per tamponare la casella mancante sulla fascia destra. Oltre al temporaneo utilizzo di Fabiano Parisi in quella zona di campo (l'ex Empoli, pur con scarsi risultati, lo ha fatto qualche volta nella scorsa stagione, nelle gare in cui Italiano ha dovuto fare a meno sia di Dodo che di Kayode), resta viva l'idea di riportare in viola dalla Juve Stabia anche il 2006 Niccolò Fortini, che tuttavia è alle prese con un infortunio alla caviglia destra che potrebbe risultare più serio del previsto (in tal senso è atteso un report nelle prossime ore).