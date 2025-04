Live Milan-Fiorentina 2-2: rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it

22.50 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

90' +5' - E FINISCE QUI! Una partita completamente pazza termina 2-2: dopo il doppio vantaggio della Fiorentina, il Milan recupera e divide la posta. Un punto a testa per le due squadre.

90' +5' - Nulla di fatto dalla punizione, con il Milan che spreca.

90' +4' - Ranieri commette fallo su Joao Felix dopo un pericoloso contropiede. Rischia di essere del Milan l'ultima occasione della partita.

90' +2' - Espulso Palladino per proteste dopo un giallo non assegnato a Chukwueze per fallo di mano.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Dodo aveva messo in rete con il destro al volo su assist al bacio di Fagioli. Il guardalinee non aveva alzato la bandierina, ma il VAR è intervenuto per annullare il gol dopo i festeggiamenti viola.

90' - GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA. FISCHIATO FUORIGIOCO A DODO.

89' - GOOOOOLLLL!! LA FIORENTINA SEGNA CON DODO! MA C'È DA VALUTARE LA POSIZIONE DEL BRASILIANO.

88' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Mandragora, dentro Adli.

86' - Maignan pazzesco, fa un'altra parata incredibile su Kean che stavolta aveva calciato all'angolino dal limite dell'area.

85' - Tiro-cross di Ndour che termina tra le braccia di Maignan, il portiere blocca in due tempi ma era un'altra bella occasione per la Fiorentina che sta sprecando tanto.

83' - Non c'è tempo per respirare: dall'altra parte Theo Hernandez in contropiede spara altissimo.

83' - Kean si mangia un altro gol di testa, pescato alla perfezione da Dodo a centro area.

82' - Beltran prova un tiro impossibile al volo di destro su una svirgolata di Comuzzo in proiezione offensiva.

80' - Triplo cambio allora per il Milan: fuori proprio Gimenez, Pulisic e Fofana, dentro Joao Felix, Chukwueze e Bondo.

79' - Il messicano non ce la fa ed esce subito.

79' - Gimenez si accascia per terra dolorante, il gioco si ferma ancora.

78' - Qualche istante di stop per una botta presa da Gimenez nell'occasione, poi si riparte.

77' - De Gea in uscita salva per l'ennesima volta su Gimenez, stavolta fuori dall'area con un intervento da difensore. I portieri stanno tenendo in piedi le due squadre.

75' - Kean scippa il pallone a Dodo, autore di una sgasata incredibile su un lancio di Beltran, ma spara altissimo anche lui. Sta succedendo di tutto a San Siro.

74' - De Gea salva ancora su Theo Hernandez! Progressione impressionante del francese che arriva davanti al portiere spagnolo: uscita in extremis che salva la Fiorentina.

72' - Doppio cambio nella Fiorentina: entrano Folorunsho e Comuzzo, fuori Parisi e Pongracic.

69' - Mandragora fallisce una grande occasione, sparando in curva un mancino dal limite dell'area.

68' - Clamorosa parata di Maignan su Kean, che supera tutti e da due passi calcia strozzando il tiro: il portiere rossonero però non si sa come riesce a deviare con i guantoni.

66' - Fofana rischia l'eurogol da lontanissimo, palla di un soffio fuori. Ma sono troppo pericolosi i rossoneri.

64' - Un passaggio per Gimenez finisce a Jovic davanti a De Gea: l'ex viola prende il tempo a De Gea e lo batte. Tutto da rifare per la Fiorentina: è 2-2 a San Siro.

64' - GOL DEL MILAN. SEGNA JOVIC.

62' - Beltran si mangia un gol! L'argentino anticipa tutti in area su un passaggio di Parisi, ma a tu per tu con Maignan calcia addosso al portiere rossonero.

60' - Fagioli si libera al tiro dal limite dell'area ma centra Tomori in volto.

59' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Cataldi e Gudmundsson, dentro Beltran e Ndour.

58' - Si prende il giallo anche Pulisic per una scivolata da dietro su Gudmundsson.

57' - Giallo per Leao che polemizza dopo un fallo richiesto dal portoghese per una spinta di Pongracic.

56' - Salva tutto ancora De Gea! Jovic si libera sulla trequarti e serve Reijnders, che entra in area e tira. De Gea para, poi mette il piede anche su Pulisic che batte a colpo sicuro da due passi. Ma così la Fiorentina soffre molto.

55' - Cambio nel Milan: dentro Gimenez al posto di Abraham che non ce la fa più.

53' - Serie di tiri del Milan, l'ultimo dei quali è di Jovic che non trova la porta. Ma la Fiorentina sta rischiando tanto.

52' - De Gea salva su Abraham! Colpo di testa a centro area sul quale il portiere spagnolo riesce ad opporsi.

52' - Ci prova anche Mandragora dalla distanza dopo un pallone perso da Fofana in impostazione. Palla in bocca a Maignan.

51' - Kean! Grande strappo su Thiaw in area, ma sul suo tiro potente Maignan riesce a mettere il braccio e salvare i suoi.

49' - Ranieri allontana un pallone rimasto a centro area su una sponda di Jovic.

48' - Inizio di sofferenza per la Fiorentina che concede un altro angolo su cross di Walker.

46' - Cataldi salva tutto su Leao dopo esser stato saltato da Jovic sulla trequarti. Si salva la Fiorentina.

45' - SI RIPARTE A SAN SIRO! Senza ulteriori cambi da parte dei due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 per la Fiorentina.

45' +4' - Giallo per Walker che ferma Ranieri, bravo ad anticiparlo in impostazione.

45' +3' - Rischia Pongracic un po' sorpreso alle spalle da Theo Hernandez: anticipo di un soffio del centrale viola che colpisce l'esterno milanista.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

45' - Devono entrare i sanitari per Parisi che è caduto male dopo un calcione preso da Walker. Problemi per l'esterno sinistro della Fiorentina che dopo qualche minuto rientra in campo.

42' - ANNULLATO UN GOL PAZZESCO DI RANIERI. Parisi entra un po' in ritardo in area rossonera su Pulisic, il pallone arriva fuori e il capitano viola aveva trovato il sette con il mancino a giro, ma l'arbitro ha fermato tutto.

41' - L'arbitro sceglie di ammonire entrambi i terzini che hanno battibeccato: giallo per Dodo e giallo per Theo Hernandez.

40' - Mentre ci sono animi tesi tra Dodo e Theo Hernandez, Pongracic ruba palla ma Gudmundsson non riesce a capitalizzare.

38' - Qualche fischio da parte di San Siro per il Milan che tiene palla a lungo in difesa.

32' - La Fiorentina prova a farsi vedere di nuovo dalle parti di Maignan con due azioni pericolose di Dodo, entrambe però fermate dai rossoneri.

30' - Giallo per Pablo Marì che blocca un potenziale contropiede del Milan.

26' - Ranieri molto attento blocca un tiro di Abraham in area. Ma ora è un'altra partita.

24' - Conceicao cambia a sorpresa: fuori Musah, dentro l'ex viola Jovic.

23' - Bella azione di Abraham che chiede l'uno-due a Pulisic, entra in area e batte De Gea. Il Milan riapre una partita che fin qui la Fiorentina stava dominando.

23' - GOL DEL MILAN. ABRAHAM LA RIAPRE.

22' - Bel tiro di Gudmundsson su un pallone recuperato: dalla distanza trova l'angolo ma Maignan è attento e respinge.

19' - Il Milan si mangia un gol con Leao che aggancia alla grande un pallone in area davanti a Pongracic, poi però invece di calciare prova l'assist passando troppo lungo. Si salva la Fiorentina.

17' - Altra occasione Fiorentina con Dodo che si trova a tu per tu con Maignan ma da posizione defilata: il pallonetto termina sull'esterno della rete.

13' - Gioco fermo per circa un minuto per una botta presa da Abraham. Da capire se l'inglese riuscirà a proseguire.

10' - Azione fantastica della Fiorentina che parte da un lancio di 50 metri di Fagioli per Parisi. L'esterno arriva sul fondo e scarica per Mandragora che crossa di prima sul secondo palo, Dodo appoggia in mezzo per Kean che da due passi non sbaglia. È già 2-0 per la Fiorentina!

10' - GOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOLLL!!! GOOOOOLLL!! MAMMA MIA LA FIORENTINA! AZIONE SPAZIALE CHIUSA IN RETE DA KEAN!

7' - Musah perde palla in impostazione, Mandragora passa a Gudmundsson che mette a sedere Tomori e da posizione defilata mette in mezzo di sinistro: Thiaw anticipa Kean ma non può fare molto se non portarsi in rete la palla. Fiorentina subito in vantaggio!

7' - GOOOOOOOLLLL!!!! GOOOOOOLLLL!!! GUDMUNDSSON PROPIZIA L'AUTOGOL DI THIAW!

6' - Prima occasione per la Fiorentina propiziata da un lavoro di rifinitura di Gudmundsson. Il pallone finisce a Dodo che dribbla due volte Theo Hernandez e poi crossa, sulla sponda di Parisi in area però non arriva nessun viola.

4' - Gioco fermo qualche istante per una pallonata in faccia presa da Pongracic. Nulla di grave per il croato, si riprende.

3' - Grande lettura di Cataldi che intercetta un tacco di Leao per Reijnders in area.

0' - VIA! SI PARTE A SAN SIRO! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in bianco. Milan in rossonero.

La Fiorentina per non fermarsi dopo le vittorie contro Juventus e Atalanta, il Milan per non dover dire addio definitivamente alle speranze di un posto in Europa il prossimo anno. A San Siro va in scena una partita fondamentale per il campionato e per la squadra di Palladino che in caso di risultato positivo potrebbero davvero insidiare posizioni importanti tanto più in un turno di campionato che vedrà molti big-match. A Milano però non sarà semplice nonostante uno dei peggiori Milan degli anni recenti, reduce dalla bella prestazione in Coppa Italia contro l'Inter. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi! Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Walker, Thiaw, Tomori, Hernandez, Musah, Fofana, Pulisic, Reijnders, Leao, Abraham. Allenatore: Conceicao.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Gimenez, Jovic, Chukwueze, Florenzi, Pavlovic, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Joao Felix, Sottil.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmunsson, Kean. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Folorunsho.