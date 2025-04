FirenzeViola Milan-Fiorentina 2-2, le pagelle: De Gea insuperabile, Kean e Gud ok, super Dodò

vedi letture

DE GEA - Abraham lo batte da due passi e lui può far poco, poi però è reattivo sul colpo di testa di Leao. Nel secondo tempo è invece determinante nell’intervento su Abraham. Si ripete più tardi con un doppio intervento su Reijnders e Pulisic poi anche se paga dazio su Jovic lanciato a rete resta insuperabile anche in uscita fuori dalla propria area di rigore, 8

PONGRACIC - Qualche problema su Leao che prima spreca cercando l’assist piuttosto che il tiro, poi poco più tardi ci prova di testa. Si rifà su Theo Hernandez in chiusura di primo tempo ma anche nel secondo tempo rischia qualcosa su Leao. È in ritardo anche sul pareggio di Jovic. Un piccolo passo indietro rispetto al recente passato, 5,5

Dal 26’st COMUZZO - Poche sbavature nel finale di gara, 6

PABLO MARÌ - Non è impeccabile l’uscita su Abraham che triangola con Pulisic e firma l’uno a due rossonero, di lì a poco viene ammonito per un fallo su Reijnders. Bene su Fofana, dentro l’area di rigore, in apertura di secondo tempo recupera sicurezza col passare del tempo, 6

RANIERI - Buona la chiusura in scivolata su Abraham dopo che l’inglese aveva già trovato il gol. Non fosse per la decisione di Ayroldi segnerebbe un gol da cineteca poi a poco dall’intervallo obbliga pure Walker al giallo. Tagliato fuori dal filtrante per Jovic in occasione del pari rossonero è comunque il più sicuro della retroguardia, 6,5

DODÒ - Guida la prima iniziativa dei suoi facendo venire fin da subito il mal di testa a Theo Hernandez, poi è di nuovo pericoloso poco dopo il quarto d’ora, infine offre a Kean il pallone del 2-0. Il duello verbale con Theo gli costa il giallo sul finire di primo tempo. Nel secondo tempo un buon cross non sfruttato da Kean e l’illusione del gol vittoria, 7,5

MANDRAGORA - Risponde presente quando il Milan perde palla e nasce l’azione dell’uno a zero propiziato da Gudmundsson, poi si ripete nell’azione del raddoppio di Kean. Resta nel vivo della partita seppure sul secondo gol del Milan sia assente ingiustificato, 6

Dal 41’st ADLI - S.v.

CATALDI - Abraham gli scappa dopo il bel tocco di Pulisic in occasione del primo centro rossonero ma nel primo tempo sono molti di più i palloni recuperati in mezzo al campo. Palladino lo richiama per via della sofferenza nella ripresa ma il suo apporto si fa sentire, 6,5

Dal 13’st NDOUR - Regala poco dinamismo al centrocampo ma non sfigura più di tanto, 6

FAGIOLI - Lancio straordinario in avvio d’azione per il raddoppio firmato da Kean anche se resta l’unico lampo del primo tempo. Meno continuo rispetto alle ultime uscite ma nel finale sfodera un gran lancio per Dodò che però viene pizzicato in fuorigioco, 6,5

PARISI - Subito una sponda, sul cross di Dodò, che però non viene sfruttata a dovere. Ben imbeccato da Fagioli alimenta a dovere l’azione che porta Kean al gol del momentaneo 2-0. Cè il suo fallo su Pulisic in occasione del gol annullato a Ranieri, poi è sofferente per uno scontro con Walker a fine primo tempo. Bella l’assistenza per Beltran dopo un quarto d’ora nel secondo tempo prima di uscire. Continuo, 6,5

Dal 26’st FOLORUNSHO - Ci mette il fisico, 6

GUDMUNDSSON - Favorisce l’autogol che porta in vantaggio i suoi in modo magistrale confermando le sensazioni di un ottimo avvio. Ci riprova da fuori area trovando la respinta di Maignan. Nel secondo tempo ha poco spazio per incidere, poi viene sostituito ma a San Siro si è vista la sua qualità, 7

Dal 13’st BELTRAN - Appena entrato si rende pericoloso trovando la buona risposta di Maignan, 6

KEAN - Fa 17 in campionato tramutando in oro l’appoggio di Dodò al termine di una splendida azione. Si rivede al tiro nel secondo tempo ma soprattutto trova una gran parata di Maignan che gli nega la doppietta a una ventina di minuti dalla fine. Non va meglio, di testa, sul cross dalla destra di Dodò poi ancora Maignan si supera sul suo tiro dal limite dell’area di rigore, 7

PALLADINO - Confermate tutte le indicazioni della vigilia ma soprattutto il grande stato mentale del suo gruppo che dopo un quarto d’ora è già avanti di due reti. Dopo che Abraham accorcia le distanze la partita cambia seppure a segnare siano i viola con Ranieri che però si vede annullare il gol per un fallo di Parisi. Nel momento di maggiore sofferenza, nella ripresa, manda dentro Ndour e Beltran per Cataldi e Gudmundsson ma i suoi incassano il pareggio di Jovic. Più tardi tocca a Comuzzo e Folorunsho per Pongracic e Parisi, infine è il turno di Adli per Mandragora. Chiude il suo match fuori dal campo per l'espulsione. Il punto finale lascia l’amaro in bocca per il doppio vantaggio e i due gol annullati, al pari dell’ennesimo cambio di Gudmundsson che farà discutere, ma resta una prova di personalità dei suoi, 6