MILAN-FIORENTINA 1-1, SEGUI IL LIVE DI FV!

45 + 3 - Finisce qui il primo tempo. Ottima Fiorentina dopo il gol di Leao subito a freddo

44' - Occasionissima per il Milan. Bennacer ruba palla ad Amrabat e serve Giroud. Il francese si appoggia a Diaz il cui scavetto è però salvato sulla linea da un grande intervento di Venuti

43' - Che rischio per la Fiorentina! Tonali ruba palla ad Amrabat, serve Giroud che poi chiude il triangolo con l'italiano, che però in area di rigore si fa respingere il destro da Milenkovic

41' - Bel contropiede viola. Ikoné serve Cabral che si appoggia a Mandragora il cui sinistro termina però alle stelle

37' - Dopo una serie di rimpalli, la sfera arriva sul destro di Amrabat il cui tiro viene deviato e poi bloccato facilmente da Tatarusanu

33' - Biraghi ha preso un colpo da Kalulu in area di rigore. Entra lo staff medico in campo

31' - Fallo di Amrabat su Tonali. Sulla punizione rossonera è attento Terracciano in uscita

30' - Continua la pressione viola. Ikoné salta Tomori e crossa, Thiaw respinge in angolo

27' - GOLLLLLLLLLL!!!!! GOLLLLLLL!!! Ikoné vede la sovrapposizione di Venuti e lo serve, il terzino destro mette un bel pallone a centro area che Barak colpisce col sinistro in girata. La conclusione viene sporcata da Thiaw ed entra in porta

23' - Mischia in area del Milan: Sozza ferma però tutto per un fuorigioco di Saponara

21' - Arriva la prima ammonizione del match: Amrabat va via a Brahim Diaz, che lo strattona e si guadagna il cartellino giallo

18' - Primo cambio del match: esce Dodo infortunato, al suo posto Venuti

15' - Si è fatto male Dodo. In una chiusura su Leao il brasiliano ha sentito tirare l'adduttore

11' - Continua la pressione della Fiorentina. Il Milan si difende e cerca di ripartire in velocità

7' - Altra occasionissima per la Fiorentina! Barak va via a Tomori con una magia, appoggia per Biraghi il cui sinistro si stampa sul palo della porta di Tatarusanu

3' - Occasione viola! Mandragora penetra in area, mette nel mezzo una palla interessante per Cabral la cui deviazione viene però respinta da Tatarusanu

2' - VANTAGGIO MILAN. Il Milan con 3 tocchi arriva in porta: Giroud fa da sponda per Leao che s'infila alle spalle di Milenkovic e davanti a Terracciano non sbaglia

1' - Partenza forte dei padroni di casa, i viola si difendono

0' - Si parte! Calcio d'inizio affidato al Milan

17:45 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e bentrovati al live di Milan-Fiorentina, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral.