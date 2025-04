FirenzeViola Meno turnover, più scelte obbligate: con il Celje straordinari per la difesa e qualche rotazione più avanti

vedi letture

In vista della gara di domani al Franchi contro il Celje per i quarti di finale di ritorno di Conference League, Palladino dovrà fare i conti con alcune defezioni da gestire. In ballo c'è la semifinale europea, con i viola forti della vittoria di misura di una settimana fa in Slovenia (2-1) che si ritrovano ad affrontare l'evento con qualche assenza di troppo. All'andata il tecnico gigliato aveva attuato un forte turnover per concedere un po' di riposo a quei calciatori che fino a quel momento non avevano tirato il fiato per una serie di gare consecutive.

A questo giro però sembrano più scelte scontate rispetto a quelle di giovedì scorso quando l'allenatore optò appunto per una rotazione massiccia. Palladino dovrà tenere fuori dai suoi ragionamenti almeno 7 calciatori: Pablo Marì e Ndour che non sono inseriti in lista Uefa, Colpani ancora ko, Gosens che, se anche oggi si è allenato insieme al gruppo, ancora non è al top (ha svolto la rifinitura con un evidente fasciatura al ginocchio). Poi ci sono i tre squalificati Dodo, Zaniolo e Moreno. Pertanto un po' di turnover ci sarà ma non sarà come quello dell'andata.

Se la difesa appare scontata, con Pongracic e Ranieri chiamati agli straordinari, in mezzo al campo qualche ballottaggio c'è. Parisi, che comunque oggi ha fatto la rifinitura insieme ai compagni, stringerà i denti dopo che domenica è uscito dal campo un po' acciaccato. A destra al posto di Dodo ci sarà quindi Folorunsho che ormai è il jolly di Palladino. Nel mezzo può rifiatare Mandragora e uno tra Cataldi e Fagioli. Pronti Adli e Richardson. Davanti solita staffetta tra Beltran e Gudmundsson, con Kean inamovibile in davanti. Insomma quelle di domani sembrano già scelte obbligate e vedremo se Raffaele Palladino, fra qualche ora in conferenza, scioglierà qualche riserva.