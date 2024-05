MEDIA DAY, TERRACCIANO: "C'È LA FIRMA DI TUTTI SUL TROFEO". DODO: "VOGLIAMO ITALIANO ANCORA QUA"

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park - Andrea Giannattasio e Luciana Magistrato

A una settimana esatta dalla finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos, oggi si svolge il consueto Media Day organizzato dalla UEFA. Dal Viola Park prenderanno la parola alcuni volti della squadra di Italiano, fino alla conferenza stampa dell'allenatore al termine delle interviste di rito e dell'allenamento mattutino. Su FirenzeViola.it tutti i contributi raccolti dai nostri inviati:

10:15 - Ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui gli inviati di FirenzeViola.it, l'esterno viola Dodo ha parlato direttamente dal Media Day organizzato dalla UEFA al Viola Park, in ottica finale di Conference League:

Come vivete l'attesa della finale?

"Stiamo vivendo questa finale come una grande opportunità di riscatto dopo la sconfitta dello scorso anno. Sappiamo quello che dobbiamo fare, sia a livello collettivo che individuale. Dovremo fare di tutto per portare a casa il trofeo, per noi e per Firenze".

Com'è la sua condizione fisica?

"Sto bene. Dopo un infortunio come quello che ho avuto è difficile tornare al 100%, ma sto crescendo e mi sto allenando forte".

I capelli viola ci sono già... Che colore è in programma in caso di vittoria ad Atene?

"No no domani è già in programma un cambio di colore. Passerò al grigio. Per la finale vediamo".

Che avversario sarà l'Olympiacos?

"Due giorni fa ho parlato con Taison, uno dei miei ex compagni allo Shakhtar che oggi gioca al PAOK e mi ha detto che sono una squadra molto forte, con un attacco pericoloso. Qualche punto debole lo hanno ma non lo dirò sicuramente ora... (ride, ndr). Quello che è certo è che dovremo fare sicuramente una grande prestazione".

Per Italiano si prospetta un addio a fine stagione. In caso di vittoria proverete a convincerlo a rimanere?

"Per il mister è difficile dire. Non sappiamo quello che pensa: adesso è concentrato sul finale di stagione. Di sicuro lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per noi e speriamo che sia con noi anche il prossimo anno".

E il suo futuro quale sarà?

“Io per me rimango qua a vita”.

10:10 - Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, durante il Media Day organizzato dalla UEFA al Viola Park, in vista della finale di Conference League, si è espresso così ai media presenti, tra i quali FirenzeViola.it: "È un momento importante sia per noi che per la città. Lo stiamo vivendo con la giusta concentrazione e vicinanza. Sappiamo cosa ci aspetta, manca ancora una settimana e c'è un'altra gara importante domani, ch ci darà tanta mano per arrivare pronti".

Un'altra finale dopo l'anno scorso.

"A livello di sensazioni emotive è una partita completamente diversa. Sappiamo l'importanza, ma a livello emotivo è un avversario del tutto diverso. Sarà impegnativa, ciò che abbiamo fatto in questi due anni conterà poco perché è una gara secca. Sarà così anche per loro, daremo tutto per portare il trofeo a Firenze".

Sul Cagliari: "In questo momento dobbiamo pensare anche agli attaccanti del Cagliari, dobbiamo vincere per assicurarci l'Europa. Sappiamo che con l'Olympiacoa troviamo una squadra forte, ma se la ritroveranno anche loro. Perché vogliamo portare un trofeo a Firenze".

Sulla tifoseria: "A livello personale la vicinanza della città l'abbiamo sentita sempre, anche un anno fa. Differenze non ne vedo, so che venire ad Atene è un sacrificio. Ma la gente ci è sempre stata vicina, non abbiamo mai avuto dubbi".

Ha già visto qualcosa dei rigoristi dell'Olympiacos?

"Quello poi ci penseremo (ride, ndr). Non dobbiamo viverla con frenesia, manca ancora una settimana".

Dopo la parata a Brugge c'è soprattutto la sua firma.

"Non c'è la firma di una sola persona su un traguardo del genere. In quella partita non meritavamo di andare i supplementari, dovevamo passare subito. L'abbiamo dimostrato sempre, dalla prima partita".

Su Christensen: "È un ragazzo positivissimo, spettacolare. Il rapporto fra noi è stato speciale fin da subito, mi è dispiaciuto si sia fatto male. Siamo un gruppo importante, sono felice di poter lavorare con lui e Martinelli".

9:55 - Dodo, terzino destro viola, nel corso del Media Day organizzato dalla UEFA al Viola Park per la finale di Conference League, ha parlato così alle radio presenti - tra cui Radio FirenzeViola -: "Per noi significa molto. La stagione è iniziata benissimo, ma la finale è più importante di quelle dell'anno scorso, perché le avevamo perse".

Che capelli vedremo dopo quelli viola?

"È presto. Dobbiamo giochiamo, poi dopo la finale vediamo che colore facciamo".

Come ci arrivate?

"Sappiamo che una finale, come si dice in Brasile, non la si gioca: si vince. L'anno scorso il West Ham ci ha insegnato come giocare una finale meglio di un anno fa".

Come sta?

"Sto bene, l'infortunio mi ha fatto capire che devo lavorare di più. E ora sto bene fisicamente".

Italiano come la sta vivendo?

"Vuole vincere un trofeo qua. L'anno scorso era molto arrabbiato per le due finali, noi dobbiamo dare tutto per portare questa gioia a lui. È un grande allenatore tra quelli che ho avuto".

Domani a Cagliari per chiudere il campionato.

"La partita col Napoli era già un'opportunità. Ora ce n'è un'altra a Cagliari, perché vogliamo sistemare la classifica".

9:50 - Il centrocampista viola Rolando Mandragora, dal Viola Park per il Media Day della Fiorentina, ha parlato alle radio presenti - tra cui Radio FirenzeViola - verso la finale di Conference League: "Abbiamo accumulato esperienza. C'è grande voglia di rivincita, l'anno scorso le finali non sono andate bene ma quest'anno ci stiamo preparando al meglio. Non vediamo l'ora di giocare".

Sulla coppa: "Sarebbe la ciliegina sulla torta per noi e tutto il popolo fiorentino. Il trofeo manca da tanti anni e abbiamo grande voglia di riportarlo. Daremo la vita, non vediamo l'ora di essere lì e giocare".

Sulla finale: "Ci penso eccome. Sarei un ipocrita a dire il contrario. L'ambiente sarà caldo, come i nostri tifosi. Ne avremo tanti al seguito, siamo contenti. Ci spingeranno".

Chiosa: "Come tutti, arrivo con grande fiducia e spirito. Con fame e voglia di fare, perché vogliamo portare qualcosa a Firenze che manca da tanto. È il nostro sogno, abbiamo giocato più di 120 partite in due anni. Io sto bene, voglio dare il mio contributo come tutti i miei compagni".