MARCIA VERSO L'EUROPA TRA TOUR DE FORCE E MAGGIO DA URLO

A 5 giornate dal termine la corsa all'Europa entra nel vivo e la Fiorentina dovrà vedersela con Roma (57), Lazio (56 come i viola ma con gli scontri diretti a favore) e Atalanta (51) in attesa di chiudere il quadro della 33esima giornata con le gare di questa sera che vedono i giallorossi e i bergamaschi in campo rispettivamente a Napoli e con il Verona. La matematica permette alla Fiorentina di sognare anche la Champions, ma limitiamoci alla più concreta Europa League (o Conference se ci sarà disponibilità). (LEGGI QUI COME FUNZIONA)

Dopo la vittoria di misura con il Venezia il calendario ad aprile per fortuna resta ancora benevolo visto che i viola saranno impegnati con la Salernitana, sì fanalino di coda ma c'è da considerare sia la stanchezza post Coppa che l'ambiente sempre caldo all'Arechi, e nel recupero del 27 con l'Udinese che se sulla carta è un'avversaria abbordabile, con Cioffi ha trovato nuova forza. Dunque anche queste due gare andranno affrontate con la giusta concentrazione perché la Fiorentina è la squadra che tra Coppa e recuperi giocherà più partite da qui a fine stagione delle quattro.

E dopo il tour de force post pasquale, a maggio sono concentrate le gare più impegnative, con Milan a San Siro e Roma al Franchi subito e la Juventus in casa all'ultima giornata, dopo la Sampdoria a Genova alla penultima (sarà già salva per poterla considerare una gara tranquilla?).

Delle tre contendenti ad un piazzamento europeo, l'Atalanta oltre alla gara da recuperare in casa con il Torino e dunque con tre potenziali punti in più, ha il calendario più semplice: Venezia (Torino appunto), Salernitana, Spezia ed Empoli all'ultima. L'unico vero ostacolo è il Milan alla penultima. Per la Roma subito scoglio Inter poi il Bologna prima dell'impegno al Franchi. Chiusura con Venezia all'Olimpico e Torino in trasferta. La Lazio riprende con lo scoglio Milan ma poi ha due gare sulla carta semplici con Spezia e Sampdoria prima di Juventus in trasferta e chiusura all'Olimpico con un tranquillo Verona.

24 aprile - 34ª giornata

Salernitana-Fiorentina

Lazio-Milan

Venezia-Atalanta

Inter-Roma



27 aprile - recuperi

Fiorentina-Udinese

Atalanta-Torino

1° maggio - 35ª giornata

Atalanta-Salernitana

Milan-Fiorentina

Roma-Bologna

Spezia-Lazio

8 maggio - 36ª giornata

Fiorentina-Roma

Lazio-Sampdoria

Spezia-Atalanta

15 maggio - 37ª giornata

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Roma-Venezia

Sampdoria-Fiorentina

22 maggio - 38ª giornata

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Juventus

Lazio-Verona

Torino-Roma