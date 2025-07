FirenzeViola Mandragora-Fiorentina, il rinnovo rallenta: l’agente frena, ma il dialogo continua

vedi letture

La trattativa per il rinnovo di Rolando Mandragora con la Fiorentina entra ora in una fase cruciale. Dopo settimane di cauto ottimismo, sono arrivate le parole del suo agente a raffreddare il clima e a ridimensionare le sensazioni positive maturate intorno al possibile prolungamento. Nessuna rottura, ma neppure una strada tracciata. I contatti tra le parti proseguiranno a ritmo serrato, ma lo scenario si è fatto più complesso.

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, l'obiettivo è quello di trovare un'intesa che possa portare il legame tra Mandragora e la Viola almeno fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, fino al 2030. Fin qui tutto secondo copione, almeno fino alle dichiarazioni dell’agente del calciatore, che nelle ultime ore hanno acceso un piccolo campanello d’allarme a Firenze. "Per ora ci sono stati cordialissimi incontri ma non c’è un accordo. Non si può dire che c’è una strada che porta al rinnovo", ha detto il procuratore, lasciando intendere che la trattativa è ben lontana dalla chiusura.

Parole che suonano come una frenata, in particolare quando sottolinea: "La Fiorentina però è una società meravigliosa e il rapporto con loro è meraviglioso. La cosa importante è sapere che Rolando ha la stima non solo di Firenze ma di altre squadre. Il Betis si è interessata. Al momento la Fiorentina non ha intenzione di parlare di nulla. La strada è stata aperta e adesso vedremo." È proprio quel "la Fiorentina non ha intenzione di parlare di nulla" a far riflettere. Un passaggio che raffredda l’ottimismo respirato nelle scorse settimane, in cui filtrava fiducia su una fumata bianca imminente. La società gigliata continua a stimare fortemente Mandragora, tanto che solo poche settimane fa ha respinto un’offerta ufficiale del Real Betis, che resta comunque alla finestra in attesa di sviluppi.

Dal canto suo, l’entourage del calciatore chiede garanzie economiche più solide, soprattutto in un momento in cui il centrocampista ha ritrovato continuità e centralità nel progetto tecnico, attirando l’interesse di altri club. Il dialogo è aperto, il futuro ancora tutto da scrivere. Ma adesso la trattativa per il rinnovo di Mandragora entra in una fase delicata, dove servirà più concretezza e meno diplomazia per evitare un epilogo diverso da quello che tutti si sarebbero attesi fino a ieri.