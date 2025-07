RFV Drago su Kessie: "Me lo presentarono come difensore, ma lo misi a centrocampo e può fare il trequartista"

L'ex tecnico del Cesena Massimo Drago ha avuto l'occasione di allenare proprio in Romagna, dove era in prestito, Franck Kessie. Ospite a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" ecco il suo parere iniziando dalle impressioni sulla Fiorentina: "Dopo un finale di stagione un po' particolare con le dimissioni di Palladino, l'arrivo di Pioli ha creato entusiasmo perché è un allenatore importante che esprime anche un buon calcio. Quindi è uscito di scena un giovane capace ma Pioli ha tutte le carte in regole per fare bene".

Cosa può dare Pioli? "L'esperienza non manca a Pioli ma ha sempre dimostrato qualità di gioco sempre piacevole. Nell'anno dello scudetto ha compattato lo spogliatoio ed ha creato simbiosi nel gruppo quindi ha un'ottima gestione delle sue squadre".

Kessie, che lei ha allenato, che giocatore è e come si integra nella Fiorentina? "Quando è arrivato a Cesena mi fu presentato come difensore centrale ma io lo misi in mezzo al campo ed ha dimostrare tutte le qualità per poterci stare, in più posizioni. Può giocare anche come mezzala ma non lo vedo benissimo in centrocampo a tre, mentre Pioli lo ha utilizzato anche come trequartista perché sa uscire dalle zone pericolose e districarsi"

Lo vedrebbe nel tridente? "Certe volte si fa fatica a inquadrare il ruolo sottopunta nel 4-2-3-1 perché il trequartista di solito è un centrocampista offensivo e lui lo sa fare. Non è un Roberto Baggio ossia un trequartisto puro ma ci può giocare benissimo".

In Arabia è sparito dai radar, ma che Kessie ritroveremmo? "Alla Fiorentina c'è una garanzia suprema che è Stefano Pioli perché lo vede affidabile dal punto di vista fisico, io lo ricordo come un professionista fuori dal campo e si fa voler bene nello spogliatoio".