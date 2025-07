Per Beltran più sondaggi ma nessuna offerta concreta alla Fiorentina

Proprio ieri dal Brasile è arrivata la notizia che il Flamengo (scatenato sul mercato di A) avrebbe fatto una offerta concreta di 15 milioni alla Fiorentina per Lucas Beltran. Secondo Sportitalia però per ora ci sono stati solo sondaggi non seguiti da offerte concrete. La Fiorentina non ha inoltre intenzione di fare sconti, e questo vale anche per quanto riguarda altri due club sudamericani che hanno chiesto informazioni negli ultimi 10 giorni.