Fabrizio Romano conferma i contatti Fiorentina-Kessie: "Con la giusta offerta può partire"

vedi letture

Anche Fabrizio Romano conferma i contatti tra Kessie e la Fiorentina. Con un tweet il noto esperto di mercato ha scritto che l'Al Ahli è pronto ad aprire le porte all'uscita di Franck Kessie per questa sessione estiva. In caso di buona proposta sia per la società che per il giocatore, Kessié quindi potrebbe andarsene. E la Fiorentina ha chiamato due settimane fa per essere informata, ma ad oggi anche altri club si sono fatti avanti e sono coinvolti nella corsa.