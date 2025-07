Live Fiorentina-Carrarese 2-0, decide Moise Kean con una doppietta: rivivi il live di Firenzeviola

vedi letture

90' - FINE DELLA PARTITA! FINISCE 2-0

87' - Bianco imbecca per Beltran che però dalla sinistra si fa fermare.

81' - Cambio in porta per la Fiorentina: fuori De Gea, dentro Christensen al debutto in questo pre-campionato. Il portiere danese è salutato dai tifosi e lui ricambia. La fascia passa sul braccio di Dzeko, come ieri a Grosseto.

77' - Manvora della Fiorentina spezzata da Parisi che dalla sinistra prova la conclusione ma Fiorillo (subentrato a Bleve) controlla agevolmente.

74' - Ancora Sabiri che vuole giocarsi questa opportunità che gli sta dando Pioli ma proprio per questo pecca di egoismo ignorando il libero Dzeko e sbagliando la conclusione personale con il pallone che sfila sul fondo.

72' - PALO DI SABIRI! Il marocchino centralmente lascia partire un gran tiro ma scheggia il palo e la palla esce.

70' - Bella triangolazione Beltran-Sabiri ma l'argentino non riesce ad imprimere forza alla conclusione a rete.

66' - Salvataggio sulla linea di un giocatore della Carrarese su un gran tiro diagonale di Sottil dalla destra.

62' - Come ieri Pioli dopo un'ora cambia formazione che ora vi ricostruiremo. Ecco la "nuova" Fiorentina: De Gea, Kouadio, Pongracic, Kospo; Sottil, Bianco, Montenegro, Parisi; Sabiri; Dzeko, Beltran.

60' - GOL ANNULLATO A KEAN! Dopo una gran botta di Fagioli fermata però da Bleve c'è il terzo gol di Kean di testa ma realizzato in fuorigioco.

55' - Delizioso suggerimento di Dodo per l'inserimento di Richardson che però non arriva. Il pubblico si sta comunque divertendo e parte anche il coro del Veliero da parte della curva Fiesole.

52' - Occasione anche per la Carrarese, con De Gea che in qualche modo respinge.

48' - GOOOOL GOOOL GOOOL! Raddoppio di Kean. Bleve para prima su Gosens e poi su Ndour ma nulla può su Kean

46' - RIPARTITI! Come ieri a Grosseto Pioli non cambia formazione

--------------------------------------------------------

45'+3 - FINE DEL PRIMO TEMPO, FIORENTINA-CARRARESE 1-0 GRAZIE AL GOL DI MOISE KEAN AL 26'

45' +2 - Terzo corner della Carrarese che chiude in attacco, prova a ripartire Dodo ma viene fermato con un fallo sulla sinistra. L'arbitro fischia senza far battere la punizione.

45+1' - Angolo anche per la Carrarese, sullo sviluppo tiro di Zanon para De Gea.

45' - Sesto corner della Fiorentina calciato da Fazzini, Ranieri sotto porta non riesce ad arpionare il pallone nel modo giusto, peccato!

39' - GOL ANNULLATO! Fazzini era riuscito con una deviazione a siglare il raddoppio ma l'arbitro con l'aiuto dell'assistente annulla per fuorigioco.

36' - Ranieri si fa apprezzare per un disimpegno che spezza l'azione della Carrarese che tiene però palla arrivando al tiro con Zuelli: De Gea si fa trovare pronto.

34' - La Carrarese spinge sulla sua destra sempre con Finotto che arriva sul fondo e tira ma De Gea para agevolmente.

30' - Si riparte ancora con un'occasione per la Fiorentina ma stavolta la squadra non sfonda.

28' - Cooling break sull'1-0 e cori per Pioli con lo striscione di bentornato. E poi cori per Davide Astori.

26' - GOOOOL GOOOOL GOOOOL! Moise Kean porta in vantaggio la Fiorentina. Azione che parte dal basso e si sviluppa a sinistra da dove parte il cross per Kean che pasticcia un po' ma porta la palla in gol. E il tifo apprezza e lancia dei cori.

25' - Kean fermato in fuorigioco e la Carrarese riparte subito in contropiede ma Zuelli calcia troppo alto.

23' - Fallo su Ndour che si accascia a terra colpito duro, Bozhanaj si scusa e lo aiuta a rialzarsi con Pablo Marì.

20' - Occasionissima viola! Kean colpisce la traversa con un potente colpo di testa, poi la Carrarese sbroglia in corner.

18' - La Carrarese prende fiducia con Finotto, Comuzzo sbroglia ma gli ospiti restano in attacco e serve l'angolo per fermarli.

17' - Conclusione in porta di Richardson, parato.

15' - La Fiorentina ha comunicato il dato dei tifosi presenti questa sera: 2000, ossia tutto esaurito.

10' - Ci prova ancora Kean ma stavolta il pericolo è meno evidente. Il modulo è un 3-4-2-1 con due trequartisti dietro a Kean (Richardson e Fazzini)

8' - Occasione per Kean! Primo calcio d'angolo per la Fiorentina per sbrogliare la punizione di Fagioli e sullo sviluppo Kean (il corner è di Fazzini) spizza la palla ben marcato da Zuelli ma il tiro è fuori.

1' - Partiti! Aperte le ositilità di Fiorentina-Carrarese!

In attesa del fischio d'inizio, ottima la risposta del pubblico che ha riempito gli spalti dello stadio Curva Fiesole, con presente anche i tifosi della curva stessa. Prima del fischio minuto di silenzio per la scomparsa di Celeste Pin.

Alle 20 fischio d'inizio per la terza amichevole della Fiorentina, al Viola Park contro la Carrarese, con una difficoltà dunque aumentata rispetto alle prime due (con Primavera e ieri sera a Grosseto, vinte per 8-0 e 3-0). FirenzeViola vi offre la diretta testuale della gara. Ecco intanto le formazioni, con la Fiorentina ancora rimaneggiata; si rivede Richardson rientrato dopo un permesso per problemi familiari. Nella Carrarese tre ex: Distefano in campo, Rubino in panchina e Saponara nello staff di Calabro.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, P. Mari, Ranieri; Dodo, Fagioli, Richardson, Gosens; Ndour, Fazzini; Kean. A disp. Martinelli, Christensen, Kouadio, Kospo, Pongracici, Bianco, Mataran, Montenegro, Sabiri,Puzzoli, Sottil, Beltran, Dzeko, Braschi. All. Stefano Pioli

Carrarese: Bleve, Imperiale, Illanes, Zanon, Bozhanaj, Cicconi, Bouah, Distefano, Schiavi, Finotto, Zuelli. A disp. Fiorillo, Melegoni, Oliana, Capezzi, Torregrossa, Parlanti, Accornero, Belloni, Cham, Palermo, Scheffer, Rubino, Lemmetti, Liberali. All.: Antonio Calabro.