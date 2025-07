L'offerta viola a Kessie. La Repubblica-Firenze: "Sul piatto 3,5 milioni l'anno"

"Kessie più Sohm, la Fiorentina prepara il doppio colpo" è il titolo che si legge tra le pagine de la Repubblica-Firenze. Kessie il nome più importante sul taccuino di Pradè e Goretti, un big messo nel mirino da qualche settimana ma anche una trattativa molto complicata per via dell’ingaggio. Per sbarcare a Firenze il calciatore dovrebbe ridursi prepotentemente l’ingaggio — dai 14 milioni attuali ai 3, massimo 3,5 milioni più bonus messi sul piatto dalla Fiorentina — dovrebbe ponderare bene i risvolti fiscali di un addio anticipato dall’Arabia — come Pioli — ma la voglia di Italia e di un calcio di un certo tipo dopo il biennio arabo è forte nell’ex Milan.

L’altra pista, in realtà un po’ raffreddata negli ultimi giorni ma sempre viva, è quella di Sohm del Parma. Il Parma continua a chiedere almeno 15 milioni ma forti di un accordo con il giocatore e l’entourage il prezzo potrebbe scendere. Sohm non escluderebbe del tutto l’arrivo di Kessie e viceversa, ma per vedere entrambi i giocatori in viola servirebbe un’uscita.