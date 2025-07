Calciomercato Movimenti in corso sulla fascia: la Fiorentina continua a seguire Zortea del Cagliari

Se è vero che la priorità della Fiorentina è il centrocampo, non va sottovalutata la possibilità concreta di accogliere un nuovo terzino destro. In questi giorni di ritiro non è cambiato niente sul fronte Dodo, nel bene e nel male. Il classe '98 brasiliano si allena con serenità in una cornice più che stimolante come il Viola Park, e ad oggi rimane un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Questo non toglie che allenatore e dirigenza stiano ragionando su una nuova entrata.

La ricostruzione.

Da capire se per sostituire Niccolò Fortini o Riccardo Sottil. Difficile che venga rimpiazzato Dodo, sia perché non gli sono arrivate offerte concrete, sia perché ha un contratto di altri due anni. E allora è possibile che Fortini non abbia dato quelle garanzie - soprattutto sul piano fisico - che Stefano Pioli cercava durante la preparazione a Bagno a Ripoli. Così come non è da escludere che Sottil nel ruolo di esterno a tutta fascia non abbia convinto pienamente il tecnico viola.

I nomi sul piatto.

Ecco che si fa strada l'ipotesi Nadir Zortea. Un po' per i costi contenuti, un po' per la volontà del giocatore di calcare palcoscenici più prestigiosi. Questo il Cagliari lo sa, e infatti non si opporrebbe a una sua cessione se si presentasse qualcuno con l'offerta giusta. Che potrebbe essere di 8 milioni, verosimilmente per l'obbligo di riscatto. Da non sottovalutare anche l'opzione Alessandro Zanoli, che vuole trovare una nuova sistemazione. Ma c'è da convincere il Napoli (e Antonio Conte).